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WhatsApp çöktü mü? 29 Temmuz WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 29 Temmuz WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
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Temmuz ayının son haftasında bazı WhatsApp kullanıcılarının uygulamaya erişim ve mesajlaşma konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin paylaşımlar, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü sosyal medyada gündemdeki yerini koruyor. Mesajların geç iletilmesi, uygulamaya girişte yaşanan aksaklıklar ve WhatsApp Web bağlantı problemleri kullanıcıların dikkatini çekerken, "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp Web neden açılmıyor?" soruları araştırılıyor. Peki, 29 Temmuz'da WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gündeme gelen erişim sorunlarına ilişkin kullanıcı paylaşımlarının artmasıyla birlikte "WhatsApp çöktü mü?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtirken, platformdaki son duruma ilişkin gözler yapılabilecek resmî açıklamalara çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 29 TEMMUZ'DA DA GÜNDEMDE Mİ?

29 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulamada mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını ifade ediyor. Mesajların geç iletilmesi, uygulamanın yavaşlaması ve WhatsApp Web'e giriş sorunları sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar yaşanan durumun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarının nedeni henüz netlik kazanmış değil. Bu tür problemler; internet bağlantısı, sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları veya bölgesel aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Kesin nedenin yapılacak resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA SON DURUM

29 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla WhatsApp'ın yanı sıra bazı dijital platformlarda da zaman zaman erişim ve performans sorunlarına ilişkin kullanıcı bildirimleri dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar artarken, uygulamaların genel çalışma durumuna ilişkin gelişmeler teknoloji gündeminde yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin resmî açıklamalar geldikçe gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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