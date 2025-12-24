WhatsApp çöktü mü? 24 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

24 Aralık sabahında Google'a bağlı bazı servislerde yaşanan erişim sorunları, Türkiye ve Avrupa genelindeki kullanıcıların dikkatini çekti. Google Arama sonuçlarındaki yavaşlamalar, YouTube içeriklerinin açılmaması ve Gmail'de oturum sorunları kısa sürede sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı. Yaşanan aksaklıklar, kullanıcılar arasında "Google çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme getirdi ve gelişmeler merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

25 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp'ta küresel çapta genel bir kesinti gözlemlenmiyor. Mesaj gönderme ve alma, sesli-görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel işlevlerde yaygın bir sorun bildirilmiş değil. Kesinti takip servislerinde de WhatsApp ile ilgili herhangi bir arıza kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının, WhatsApp sunucularından kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. İnternet bağlantısındaki zayıflıklar, modem veya yönlendirici problemleri, mobil operatör yoğunluğu ya da cihaz ayarları bu tür aksaklıklara sebep olabiliyor. 25 Aralık itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış herhangi bir sistem arızası açıklaması bulunmuyor.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

25 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google'a bağlı servislerde kısa süreli erişim yavaşlamaları gözlemlendi. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu aksaklıklar, sosyal medyada teknik sorun iddialarını gündeme getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan teknik düzenlemelerin ardından Google'a bağlı servislerin büyük kısmı yeniden normale döndü ve stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, şu an itibarıyla platformlara genel olarak sorunsuz erişim sağlayabiliyor.