WhatsApp çöktü mü? 23 Temmuz WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

23 Temmuz 2026 Perşembe günü gündeme gelen erişim sorunlarına ilişkin kullanıcı paylaşımlarının artmasıyla birlikte "WhatsApp çöktü mü?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtirken, platformdaki son duruma ilişkin gözler yapılabilecek resmî açıklamalara çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI 23 TEMMUZ'DA DA GÜNDEMDE Mİ?

23 Temmuz itibarıyla bazı WhatsApp kullanıcıları, uygulamada mesajlaşma ve bağlantı problemleri yaşadıklarını ifade ediyor. Mesajların geç iletilmesi, uygulamanın yavaşlaması ve WhatsApp Web'e giriş sorunları sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar yaşanan durumun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.