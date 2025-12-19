WhatsApp çöktü mü? 19 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

19 Aralık sabah saatlerinde Google'a ait bazı hizmetlerde görülen erişim sorunları, kullanıcıların gündemine oturdu. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere birçok bölgeden gelen bildirimlerde; arama motorunda yavaşlamalar, YouTube videolarının açılmaması ve Gmail'e girişte yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. Sosyal medyada artan paylaşımlar ise "Google çöktü mü?" sorusunu yeniden öne çıkardı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

19 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp'ta küresel çapta bir kesinti bulunmuyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özellikler normal şekilde çalışıyor. Uluslararası kesinti izleme platformlarında da WhatsApp'a ilişkin yaygın bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının, WhatsApp kaynaklı bir teknik arızadan değil; internet bağlantısı problemleri, modem veya yönlendirici ayarları, mobil operatör yoğunluğu ya da cihazdan kaynaklanan geçici hatalardan oluştuğu değerlendiriliyor. WhatsApp tarafından 19 Aralık'a ilişkin resmi bir genel arıza açıklaması yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

19 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde kısa süreli yavaşlamalar yaşandı. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu sorunlar, sosyal medyada "İnternet mi yavaşladı?" ve "Google çöktü mü?" sorularının gündeme gelmesine neden oldu.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan teknik müdahalelerin ardından Google'a bağlı servislerin büyük bölümü normale döndü. Kullanıcıların WhatsApp ve diğer popüler platformlara şu an itibarıyla genel olarak sorunsuz şekilde erişebildiği görülüyor.