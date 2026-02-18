WhatsApp çöktü mü? 18 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

18 Şubat sabahında dijital platformlarda ortaya çıkan beklenmedik erişim problemleri, dünya genelinde kullanıcıları etkiledi. İş hayatından günlük iletişime kadar pek çok alanda yaşanan aksaklıklar kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle Google ve bağlantılı hizmetlerde görüldüğü belirtilen sorunlar, kesintinin kapsamı ve nedenine ilişkin merakı artırdı. Yaşanan gelişmelerin perde arkası ve tüm detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (18 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama ile medya paylaşımı gibi temel özelliklerin büyük ölçüde normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti takip platformlarında da uygulamaya dair yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar zaman zaman mesajların geç iletilmesi, uygulamaya girişte yavaşlama ya da kısa süreli bağlantı kopmaları yaşadıklarını bildiriyor. Uzmanlara göre bu tür problemler çoğunlukla internet altyapısındaki dalgalanmalar, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi bağlantı sorunları, VPN kullanımı ya da cihaz kaynaklı ayarlardan kaynaklanabiliyor. 18 Şubat Çarşamba itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış genel bir sistem arızası açıklaması yapılmış değil.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Günün erken saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri sosyal medyada gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Olası kesinti iddialarına karşı yalnızca resmî açıklamaların ve güvenilir kaynaklardan yapılacak duyuruların dikkate alınması öneriliyor.