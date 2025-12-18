WhatsApp çöktü mü? 18 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

18 Aralık sabahı, Google servislerinde yaşanan erişim problemleri kullanıcıların dikkatini çekti. Türkiye ve Avrupa'dan bildirilen aksaklıklar arasında arama motorunda yavaşlamalar, YouTube videolarının açılmaması ve Gmail'e girişte kesintiler yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan şikâyetler, "Google çöktü mü?" sorusunu tekrar gündemin üst sıralarına taşıdı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

18 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde normal şekilde çalışıyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özelliklerde herhangi bir kesinti gözlemlenmedi. Uluslararası kesinti takip platformlarında da yaygın bir sorun kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı erişim problemleri, WhatsApp kaynaklı bir teknik arızadan değil; internet bağlantısı, modem veya yönlendirici sorunları, operatör yoğunluğu ya da cihaz ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. WhatsApp cephesinden 18 Aralık için herhangi bir genel teknik arıza açıklaması yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

18 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde kısa süreli yavaşlamalar ve erişim sorunları yaşandı. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu aksaklıklar, sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunun yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan müdahalelerin ardından Google'a bağlı servisler büyük ölçüde normale döndü ve stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar platformlara şu anda kesintisiz erişim sağlayabiliyor.