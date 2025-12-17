Haberler

WhatsApp çöktü mü? 17 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Güncelleme:
17 Aralık sabahına girilirken Google'a ait birçok serviste yaşanan erişim sorunları kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere farklı bölgelerden gelen bildirimlerde; Google aramalarında yavaşlama, YouTube videolarının açılmaması ve Gmail'e girişte aksaklıklar yaşandığı ifade edildi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında artan paylaşımlar, "Google çöktü mü?" sorusunu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, WhatsApp çöktü mü?

17 Aralık sabah saatlerinde Google'a ait hizmetlerde yaşanan erişim sorunları, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıların tepkisini çekti. Arama motorunda gecikmeler, YouTube videolarının yüklenmemesi ve Gmail'de zaman zaman hata mesajlarının görülmesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Yaşanan aksaklıkların ardından "Google çöktü mü?" sorusu yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

17 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp'ın dünya genelinde normal şekilde çalıştığı görülüyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özelliklerde genel bir kesinti bildirilmedi. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'a dair yaygın bir sorun kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı erişim problemleri, WhatsApp kaynaklı bir sunucu arızasından değil; internet bağlantısı, modem veya yönlendirici sorunları, operatör yoğunluğu ya da cihaz ayarlarından kaynaklanabiliyor. WhatsApp cephesinden 17 Aralık için genel bir teknik arıza açıklaması yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

17 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde kısa süreli yavaşlamalar ve erişim sorunları yaşandı. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu aksaklıklar, sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan müdahalelerin ardından Google'a bağlı servislerin büyük ölçüde normale döndüğü ve stabil şekilde çalıştığı bildiriliyor. Kullanıcılar, platformlara şu an kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

