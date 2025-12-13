WhatsApp çöktü mü? 13 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

13 Aralık sabahı itibarıyla, Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde erişim sorunları kaydedildi. Google Arama, YouTube ve Gmail'de yaşanan yavaşlık ve ara sıra görülen hata mesajları, milyonlarca kullanıcı tarafından fark edildi. Sosyal medyada yayılan şikâyetler, bazı kullanıcıların WhatsApp'ta da bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koydu. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

13 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Mesajlaşma, arama, medya paylaşımı ve durum güncelleme gibi temel işlevlerde herhangi bir kesinti veya teknik aksaklık bildirilmedi. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'ta olağan dışı bir durum gözlemlenmiyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunlarının kaynağı WhatsApp sunucuları değil. İnternet bağlantısındaki zayıflık, modem veya yönlendirici kaynaklı aksaklıklar, operatör yoğunluğu veya cihaz ayarlarından kaynaklanan problemler, erişim sıkıntılarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. WhatsApp tarafından genel bir sunucu arızasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

13 Aralık sabahından itibaren, Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli erişim problemleri görüldü. Google Arama, YouTube, Gmail, Google Drive, Maps ve Play Store gibi platformlarda ara ara yavaşlamalar meydana geldi. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde servislerdeki aksaklıklar kısa sürede giderildi. Şu anda Google uygulamaları ve bağlı hizmetler tamamen stabil çalışıyor ve kullanıcılar platformlara kesintisiz erişim sağlayabiliyor.