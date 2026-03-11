WhatsApp çöktü mü? 11 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

11 Mart sabahı, birçok kullanıcı bazı dijital platformlara girişte sorun yaşadı. İçeriklerin yüklenmemesi ve uygulamalardaki yavaşlık, sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu olurken, kullanıcılar erişim probleminin nedeni ve ne zaman giderileceğini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (11 MART ÇARŞAMBA)

11 Mart Çarşamba sabahı itibarıyla WhatsApp'ta dünya genelinde doğrulanmış veya uzun süreli bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformları, yaygın bir sistem arızası kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

11 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları gözlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.