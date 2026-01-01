WhatsApp çöktü mü? 1 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

1 Ocak sabahından itibaren Google'a ait bazı servislerde yaşandığı bildirilen teknik aksaklıklar, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıların ilgisini çekti. Sosyal medya paylaşımlarında; Google Arama'nın yavaş yanıt verdiği, YouTube videolarının yüklenmesinde gecikmeler yaşandığı ve Gmail'e erişimde ara sıra kesintiler olduğu belirtilirken, "Google çöktü mü?" sorusu yeniden gündeme geldi. Detaylar haberin ilerleyen kısmında ele alınıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

1 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme veya uzun süreli kesinti bilgisi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel hizmetlerin büyük çoğunluğu normal şekilde çalışıyor. Anlık kesinti takibi yapan platformlarda da WhatsApp'a ilişkin yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bazı kullanıcıların bildirdiği bağlantı ve mesaj gönderim sorunlarının, doğrudan WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. İnternet hızındaki dalgalanmalar, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı problemler, VPN kullanımı ya da cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara yol açabiliyor. 1 Ocak itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış resmi bir sistem arızası açıklaması bulunmuyor.

İNTERNETTEKİ YAVAŞLAMALARIN OLASI NEDENLERİ

1 Ocak sabahından itibaren Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden, dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı paylaşımları geldi. Bu durumun genel internet altyapısına bağlı geçici teknik problemlerden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL DURUM

Son kontroller doğrultusunda birçok platformda hizmetler büyük ölçüde normale dönmeye başladı. Mevcut durumda kullanıcıların önemli bir bölümünün WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara sorunsuz şekilde erişim sağlayabildiği belirtiliyor.