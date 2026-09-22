Vlahovic sakatlandı mı, Vlahovic kaç maç yok, ne zaman iyileşir?

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Vlahovic sakatlandı mı, kaç maç forma giyemeyecek? sorularına yanıt aranıyor. Juventus’un önemli oyuncularından Dusan Vlahovic’in yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci merak konusu olurken, futbolseverler yıldız oyuncunun ne zaman yeniden forma giyeceğini araştırıyor.

VLAHOVIC SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK? NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'in sakatlık durumu futbolseverlerin gündeminde. Sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle ağrıları devam eden Sırp futbolcu, milli takım kampına katılmayacak. Vlahovic'in Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

VLAHOVIC SAKATLANDI MI?

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam ediyor. Sakatlığına bağlı ağrıları bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, yaşadığı sorun nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kampına katılmama kararı aldığı belirtildi.

Vlahovic'in sağlık durumu Beşiktaş sağlık ekibi tarafından takip edilirken, golcü oyuncu tedavi ve bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

VLAHOVIC KAÇ MAÇ YOK?

Dusan Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maçta forma giyemeyecek. Sırp futbolcunun milli takım kampına katılmayarak İstanbul'da kalacağı ve çalışmalarına Beşiktaş sağlık ekibi eşliğinde devam edeceği aktarıldı.

Vlahovic'in kulüp takvimindeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği ise tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

VLAHOVIC NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Beşiktaş'ta Vlahovic'in milli ara döneminde tedavisini tamamlayarak yeniden hazır hale gelmesi hedefleniyor. Tedavi sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yıldız futbolcunun milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Oyuncunun kesin dönüş tarihi ise sağlık ekibinin yapacağı kontrollerin ardından belli olacak.

VLAHOVIC'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımda kısa sürede hücumdaki önemli isimlerden biri oldu. Sırp golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 5 gol kaydetti.

Vlahovic son olarak Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında takımının golünü atan oyuncular arasında yer aldı. Beşiktaş, milli ara sonrasında golcü futbolcunun yeniden takıma katılmasını bekliyor.