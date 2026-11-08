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Vizontele 3 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?

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Vizontele 3 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?
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Türk sinemasının en sevilen serilerinden Vizontele, yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan'ın üçüncü filme ilişkin yaptığı açıklama, sinemaseverleri heyecanlandırdı. Ancak ünlü sanatçının duyurduğu bir karar, serinin hayranlarını hüzünlendirdi. Sinemaseverler, Vizontele 3'ün ne zaman çıkacağını ve nerede yayınlanacağını araştırıyor.

Yılmaz Erdoğan, Vizontele serisinin üçüncü filminin 2028 yılının ocak ya da şubat ayında vizyona girmesini hedeflediklerini açıkladı. Ünlü sanatçı, yeni filmin serinin son yapımı olacağını da duyurdu. Vizontele 3'ün oyuncu kadrosu ve hikâyesine ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı. İşte Vizontele 3'e ilişkin merak edilenler.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vizontele 3'ün 2028 yılının ocak ya da şubat ayında vizyona girmesi planlanıyor. Yılmaz Erdoğan, Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle bir araya geldiği etkinlikte yeni filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, serinin üçüncü filmi üzerinde çalıştıklarını belirterek "2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz" dedi. Filmin kesin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

VİZONTELE 3 NEREDE YAYINLANACAK?

Vizontele 3'ün sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Serinin önceki iki filmi de beyaz perdede izleyiciyle buluştu. Yeni filmin vizyon sonrasında hangi dijital platformda ya da televizyon kanalında yayınlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

VİZONTELE 3 SON FİLM Mİ?

Evet, Yılmaz Erdoğan Vizontele 3'ün serinin son filmi olacağını açıkladı. Ünlü sanatçı, "Bu son Vizontele olacak" sözleriyle üçüncü filmin aynı zamanda serinin finali olacağını duyurdu. Böylece Vizontele hikâyesinin üçüncü filmle tamamlanması planlanıyor.

VİZONTELE 3 OYUNCULARI KİMLER?

Vizontele 3'ün oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Serinin önceki filmlerinde rol alan oyuncuların yeni filmde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Kadroya ilişkin bilgilerin yapım sürecinin ilerleyen aşamalarında paylaşılması bekleniyor.

VİZONTELE 3'ÜN KONUSU NE?

Vizontele 3'ün hikâyesine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Filmin konusu, yapım ekibinin yapacağı açıklamalarla netlik kazanacak.

VİZONTELE NEYİ ANLATIYOR?

Vizontele serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği film, 1970'li yıllarda Hakkari'nin küçük bir ilçesine televizyonun gelişini ve bunun yarattığı değişimi anlatıyor. Mizah ve dramı bir arada sunan film, Türk sinemasının en çok izlenen ve en sevilen yapımları arasında yer aldı. Filmde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi isimler rol aldı.

VİZONTELE TUUBA NE ZAMAN ÇIKTI?

Serinin ikinci filmi Vizontele Tuuba, 2004 yılında vizyona girdi. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film, ilk filmdeki hikâyeyi farklı karakterlerle sürdürdü. Vizontele Tuuba'nın ardından seri uzun yıllar boyunca devam etmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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