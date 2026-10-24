Vincent Kompany kimdir? Bayern Münih'in Belçikalı hocası antrenmanda fenalaştı

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Bayern Münih'te cuma günü antrenman sahasında korkulu anlar yaşandı. Teknik direktör Vincent Kompany, kulübün ikinci takımının antrenmanını izlerken yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kulüp aynı gün yaptığı açıklamada Kompany'nin ayrıntılı kontrollerden geçtiğini ve bir süre tıbbi gözetim altında kalacağını bildirdi. Yeni bir duyuruya kadar antrenmanları ve maçları teknik ekibi yönetecek.

VINCENT KOMPANY'YE NE OLDU?

Vincent Kompany, 23 Ekim 2026 Cuma günü Bayern Münih'in ikinci takımının antrenmanını takip ederken fenalaştı. Sahada ilk müdahalesi yapılan 40 yaşındaki çalıştırıcı hastaneye götürüldü ve orada ayrıntılı tetkiklerden geçti.

VINCENT KOMPANY'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Vincent Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili kulüp henüz bir teşhis açıklamadı; Kompany hastanede gözetim altında tutuluyor. Bayern'in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, "Vincent Kompany'nin sağlığı en büyük önceliğimiz" dedi. Eberl, Kompany'nin bir an önce iyileşmesini dilediklerini ve teknik ekibe tam güvendiklerini de söyledi.

VINCENT KOMPANY KİMDİR?

Vincent Kompany, Mayıs 2024'ten bu yana Bayern Münih'i çalıştıran Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu. Thomas Tuchel'in yerine gelen Kompany, ilk sezonunda takımına Bundesliga şampiyonluğu yaşattı. Kulüp, Ekim 2025'te sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Futbolculuk yıllarında en çok Manchester City'deki kaptanlığıyla tanındı. Belçika milli takımında 89 maça çıktı, 4 gol attı ve 2010'dan itibaren kaptanlık yaptı. Belçika, onun da forma giydiği 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi. Kompany 2018'de Manchester Business School'dan MBA derecesi aldı.

VINCENT KOMPANY KAÇ YAŞINDA?

Vincent Kompany 40 yaşında. 10 Nisan 1986'da doğdu.

VINCENT KOMPANY NERELİ?

Vincent Kompany Belçikalı, Brüksel'e bağlı Uccle'da doğdu. Babası Pierre Kompany, Kongo'dan Belçika'ya göç etmiş; 2018'de Ganshoren'de belediye başkanı seçilerek ülkenin ilk siyahi belediye başkanı oldu. Annesi Jocelyne ise Belçikalıydı.

VINCENT KOMPANY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Vincent Kompany futbola Anderlecht'in altyapısında başladı ve 2003'te A takıma yükseldi. 2006'da 10,5 milyon euroya Hamburg'a, 2008'de Manchester City'ye transfer oldu. City'de geçen 11 yılda dört Premier Lig, iki FA Cup ve dört Lig Kupası kazandı.

2019'da Anderlecht'e oyuncu-antrenör olarak döndü, 2020'de futbolu bırakıp aynı kulübün teknik direktörü oldu. 2022'de gittiği Burnley'i ilk sezonunda 101 puanla Championship şampiyonu yaptı. Takım bir sonraki sezon Premier Lig'den düştü; Kompany de 2024 yazında Bayern Münih'e geçti.

VINCENT KOMPANY EVLİ Mİ?

Vincent Kompany evli. Manchesterlı Carla Higgs ile 11 Haziran 2011'de evlendi, çiftin üç çocuğu var.