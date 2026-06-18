Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katarak dünya çapında büyük bir ses getirdiği Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, hem saha içi performansı hem de saha dışındaki samimi açıklamalarıyla gündemin zirvesine oturdu. Transfer döneminde adı Avrupa'nın en büyük kulüplerle anılan ve geleceği sürekli bir merak konusu olan golcü Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi? Detaylar...

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk günden bu yana beklentilerin çok üzerine çıkmayı başardı. Takımın hücum hattını tek başına sırtlayan yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray forması ile toplam 33 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 22 gol ve 8 asist yaparak inanılmaz bir istatistiğe imza attı ve şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılı ekibin en büyük güvencesi olduğunu kanıtladı.

Avrupa medyasında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, bu sorunun cevabını doğrudan oyuncunun kendisi verdi. Galatasaray’da bulduğu huzuru ve mutluluğu her fırsatta dile getiren Nijeryalı forvet, kulübe ve taraftara olan bağlılığını şu sözlerle özetledi:

"Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, bunu aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar. Ben her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum. Galatasaray'da mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi, ailem iyi, ben iyiyim."

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini kesin bir dille belirten Osimhen, geleceğiyle ilgili olarak, "Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği ve kendisine yönelttiği "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna ise yıldız oyuncu, net bir şekilde "Hayır, ben orada mutluyum" yanıtını verdi.

OSIMHEN GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte spekülasyonlar artsa da Osimhen'in mevcut duruşu ayrılık iddialarının önünü kesiyor. Adının sık sık Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devleriyle anılmasına da değinen Osimhen, bu iddialar karşısında şu anki kulübüne odaklandığını belirtti.

Dünya devlerinin ilgisini profesyonelce karşılayan golcü oyuncu, spekülasyonlara şu sözlerle son noktayı koydu:

"Ben sevildiğim bir kulüpteyim. Bu şehri, kulübü ve etrafımdaki insanları seviyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an sadece yoluma devam ediyorum"

"Onyadığımız bir deplasman maçıydı, bir cadence ve oğlu güvenliği geçmek için sanki zorlanıyor, çekiştiriliyor gibiydi. Sonra annemin portresini havaya kaldırdılar. Annemin yüzünü gördüğümde, güvenliğe sadece durmalarını söyledim. Onlara yol vermelerini, gelmelerine izin vermelerini söyledim. O hediye, İstanbul'daki evime baksanız bile onlardan bende çok var. Ama o spesifik olanı gerçekten dikkatimi çekti, bu yüzden gerçekten çok güzeldi."

"35 yaşında olsam ya da futbolu bırakmış olsam bile saç stilimi asla değiştirmem. Maskem de artık benim bir parçam oldu. 2021’de bir sakatlık geçirdim ve çenemizin bir tarafıyla çiğneyemiyorum. Bu iki şey benim imzam haline geldi."