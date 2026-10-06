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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 eğitim yılı burs başvuru tarihlerini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan başvuruların ne zaman başlayacağı ve burs ücretinin ne kadar olduğu belli oldu. Peki, 2026 VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar? Detaylar...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru süreci başladı. Başvurular 6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da alınmaya başlanırken başvuru süresi 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026

2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru işlemleri için VGM'nin resmi internet sitesindeki burs başvuru ekranı kullanılacak.

Başvuruların ardından değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular da Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 6 Ekim 2026 saat 10.00 ile 20 Ekim 2026 saat 23.59 arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden paylaşılacak.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak açıklandı. Yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 4.000 TL olarak belirlendi.

2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim-20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınırken, yükseköğrenim burs başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belirlendiğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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