Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gündemde olan isimlerden biri olan Veysel Topçu, son dönemde hem siyasi kariyeri hem de hayat hikâyesiyle merak konusu oldu. 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Topçu’nun yaşı, memleketi ve geçmiş görevleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?

VEYSEL TOPÇU KİMDİR?

Veysel Topçu, spor geçmişiyle başlayan kariyerini zamanla kooperatifçilik, oda yönetimleri ve yerel idare alanına taşıyan bir isimdir. Genç yaşlarda futbol oynayan Topçu, ilerleyen yıllarda farklı kurum ve kuruluşlarda üstlendiği görevlerle dikkat çekmiş ve yerel yönetimde etkin bir rol üstlenmiştir.

VEYSEL TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Veysel Topçu, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren aktif iş ve yönetim hayatı içerisinde yer alarak farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir.

VEYSEL TOPÇU NERELİ?

Veysel Topçu, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Akgün köyünde doğmuştur. Hayatının büyük bölümünü de bu bölgede sürdürmüş ve yerel siyasetle yakından ilgilenmiştir.

VEYSEL TOPÇU’NUN KARİYERİ

Veysel Topçu’nun kariyeri sporculukla başlamış, ardından kooperatif ve oda yönetimlerinde önemli görevlerle devam etmiştir. Dinar Ziraat Odası’nda meclis üyeliği ve başkanlık görevleri, Dinar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığı, TESKOMB 6. Bölge Birliği yönetim kurulu üyeliği, Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığı ve Dinar Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca hukuk ve siyaset alanında eğitim alarak İstanbul Üniversitesi Adalet Programı ve Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerde öğrenim görmüştür. Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Topçu, halen Dinar Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

