Venezuela Türkiye hangi statta oynanacak, stat kaç kişilik, İnter Miami’nin sahası mı? Venezuela Türkiye nerede, hangi şehirde, hangi ülkede oynanacak

“ Venezuela Türkiye nerede, hangi statta oynanacak?” sorusu, milli maç öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hazırlık karşılaşması için geri sayım sürerken, futbolseverler maçın oynanacağı ülke, şehir ve stadyum bilgisine odaklanmış durumda. Karşılaşmanın detayları netleşirken gözler resmi açıklamalara çevrildi.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 7 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan bu önemli mücadele, A Milli Takım’ın son prova maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Taraftarlar karşılaşmanın tarihiyle ilgili detayları yakından takip ediyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 01.00’de başlayacak. Gece yarısını geçtikten sonra oynanacak karşılaşma, hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde takip edilecek önemli hazırlık maçları arasında yer alıyor. Maçın başlama saati futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler maçı uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden ATV yayını ile izleyebilecek. Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden de ATV yayınına erişim sağlanabiliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale şehrindeki Chase Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparken bu kez Venezuela - Türkiye mücadelesine sahne olacak.

Miami CF'nin iç saha maçlarını oynadığı Fort Lauderdale, Florida'daki Chase Stadyumu 21.550 kişi kapasitelidir

MİLLİ TAKIMDA HAZIRLIK SÜRECİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürürken Venezuela maçı teknik ekip açısından önemli bir test olarak görülüyor. Oyuncuların form durumu ve takım uyumu bu karşılaşmada yakından değerlendirilecek.