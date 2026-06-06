“ Venezuela Türkiye ABD Almanya hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusu, futbol gündeminin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak önemli maçlar öncesinde futbolseverler yayıncı kanalları ve izleme seçeneklerini araştırırken, karşılaşmaların ekranlara geleceği platformlar da netlik kazanmış durumda.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 7 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takım, önemli bir sınav niteliğindeki bu mücadelede Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi futbol gündeminde yoğun şekilde takip ediliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma saat 01.00’de başlayacak. Gece yarısını geçen saatlerde oynanacak olması nedeniyle özellikle Türkiye’den takip edecek futbolseverler maçın başlama saatine büyük ilgi gösteriyor. Resmi programda mücadele 01.00 olarak yer alıyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden ATV yayınıyla takip edebilecek. Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden de ATV izlenebiliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadyumu’nda oynanacak. Modern tesis yapısıyla dikkat çeken stadyum, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve bu kez Venezuela - Türkiye karşılaşmasına sahne olacak.