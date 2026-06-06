Haberler

Venezuela Türkiye ABD Almanya hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Venezuela Türkiye ABD Almanya hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Türkiye ve ABD Almanya maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 hazırlık maçları kapsamında oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde, mücadelelerin yayın bilgisi ve şifresiz olup olmayacağı merak konusu olurken taraftarlar maçları canlı izleyebilmek için yayın detaylarını sorguluyor.

Venezuela Türkiye ABD Almanya hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusu, futbol gündeminin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak önemli maçlar öncesinde futbolseverler yayıncı kanalları ve izleme seçeneklerini araştırırken, karşılaşmaların ekranlara geleceği platformlar da netlik kazanmış durumda.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 7 Haziran 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takım, önemli bir sınav niteliğindeki bu mücadelede Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi futbol gündeminde yoğun şekilde takip ediliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu karşılaşma saat 01.00’de başlayacak. Gece yarısını geçen saatlerde oynanacak olması nedeniyle özellikle Türkiye’den takip edecek futbolseverler maçın başlama saatine büyük ilgi gösteriyor. Resmi programda mücadele 01.00 olarak yer alıyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı uydu, dijital platformlar ve internet üzerinden ATV yayınıyla takip edebilecek. Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden de ATV izlenebiliyor.

VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadyumu’nda oynanacak. Modern tesis yapısıyla dikkat çeken stadyum, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve bu kez Venezuela - Türkiye karşılaşmasına sahne olacak. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil 42 kişi tutuklandı

CHP'li belediyenin yeni ve eski başkanları dahil 54 şüpheli için karar
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

Trump'ı ikna eden isim Cumhurbaşkanı Erdoğan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti

Başkent'te Megastar çılgınlığı! On binler akın etti

Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu