Venezuela nerede, hangi kıtada? Venezuela nüfusu kaç, dini ne, hangi dili konuşuyor?

Venezuela, Güney Amerika’nın kuzeyinde Karayip Denizi kıyısında yer alan stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve farklı coğrafi yapısıyla dikkat çeken önemli ülkelerden biridir. Peki, Venezuela nerede, hangi kıtada? Venezuela nüfusu kaç, dini ne? Detaylar...

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzey sahil şeridinde, Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu arasında yer alan stratejik bir konuma sahiptir. Ülke, kuzey yarımkürede ve ekvator çizgisine oldukça yakın bir bölgede bulunduğu için yıl boyunca tropikal iklim özellikleri gösterir.

Batısında Kolombiya, güneyinde Brezilya ve doğusunda Guyana yer alır. Kuzeyde ise geniş bir Karayip kıyı şeridi bulunur. Bu konum, Venezuela’yı hem deniz ticareti hem de enerji kaynakları açısından kritik bir ülke haline getirmiştir.

VENEZUELA HANGİ KITADA?

Venezuela, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Kıtanın en kuzey ucunu oluşturan ülkelerden biri olması nedeniyle aynı zamanda Karayip havzasının da önemli bir parçasıdır.

VENEZUELA HARİTADAKİ YERİ

Venezuela harita üzerinde incelendiğinde, Güney Amerika’nın kuzey ucunda adeta “kıtanın denize açılan kapısı” konumunda olduğu görülür.

Ülkenin coğrafi yapısı üç ana bölgeye ayrılır:

Batıda And Dağları

Orta bölgede geniş savanlar (Llanos)

Güneyde Guyana Platosu

Ayrıca Karayip Denizi’nde çok sayıda ada ve ada grubu bulunur. Bu durum Venezuela’ya geniş bir deniz yetki alanı kazandırır ve ülkeyi bölgesel deniz ticaretinde önemli bir aktör haline getirir.

VENEZUELA NÜFUSU KAÇ?

2026 yılı güncel demografik projeksiyonlarına göre Venezuela nüfusu yaklaşık 28,5 milyon kişi civarındadır.

Nüfusun büyük bölümü:

Kuzey kıyı şeridinde

Başkent çevresinde

Büyük şehir merkezlerinde

yoğunlaşmıştır. En kalabalık şehir ise başkent bölgesidir.

VENEZUELA DİNİ NE?

Venezuela, dini açıdan oldukça homojen bir yapıya sahiptir.

Ülkede baskın inanç sistemi:

%70–80 Katolik Hristiyanlık

Artan oranda Protestan (özellikle Evanjelik) topluluklar

Bunun yanı sıra:

Ateist ve agnostik nüfus

Küçük Müslüman topluluklar

Yahudi cemaatleri

Yerel inanç sistemleri

ülke genelinde birlikte yaşamaktadır.

Bu çeşitlilik, Venezuela’nın kültürel yapısına çok katmanlı bir kimlik kazandırmaktadır.

VENEZUELA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Venezuela’nın resmi dili İspanyolcadır.

VENEZUELA NASIL YÖNETİLİYOR?

Venezuela, federal başkanlık sistemiyle yönetilen bir cumhuriyettir.

Devlet yapısı 1999 Anayasası’na göre şu beş erk üzerine kuruludur:

Yasama

Yürütme

Yargı

Vatandaşlık gücü

Seçim gücü

Ülke idari olarak:

23 eyalet

Bir başkent bölgesi

Federal bağımlı adalar

şeklinde yapılandırılmıştır.

Yürütme yetkisi devlet başkanında toplanır ve başkan hem devletin hem de hükümetin lideridir.

VENEZUELA BAŞKENTİ NERESİ?

Karakas, Venezuela’nın başkentidir.