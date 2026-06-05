2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı, hazırlık sürecinin son aşamasına girerken kritik bir sınav için sahaya çıkıyor. Peki, Venezuela maçı Dünya Kupası maçı mı? Venezuela Türkiye maçı hazırlık maçı mı? Detaylar...

VENEZUELA MAÇI DÜNYA KUPASI MAÇI MI?

Venezuela - Türkiye karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan resmi bir maç değildir. Bu mücadele turnuva fikstürüne dahil edilmemiş olup, A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi hazırlık sürecinin bir parçası olarak planlanmıştır.

Bu tür karşılaşmalar, turnuva öncesinde milli takımın genel performans seviyesini görmek, oyuncu uyumunu artırmak ve teknik ekibin saha içi planlamalarını test etmesi açısından büyük önem taşır. Venezuela ile oynanacak bu mücadele de tam olarak bu amaç doğrultusunda değerlendirilmektedir. Resmi bir turnuva karşılaşması olmamasına rağmen, Dünya Kupası öncesi oynanacak en ciddi testlerden biri olarak kabul edilmektedir.

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Venezuela - Türkiye hazırlık karşılaşması saat 01.00’de başlayacaktır. Mücadele gece oynanacağı için futbolseverler karşılaşmayı 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece takip edecektir.

Karşılaşmanın bu saat diliminde oynanması, yayın planlaması ve uluslararası futbol takvimi doğrultusunda belirlenmiştir. Gece saatlerinde oynanacak olması nedeniyle özellikle Avrupa ve Amerika kıtasındaki izleyiciler için uygun bir yayın zamanlaması hedeflenmiştir.

VENEZUELA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. Bu yayın kararı sayesinde karşılaşma geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak ve futbolseverler milli takımı ücretsiz olarak takip edebilecektir.