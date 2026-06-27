Venezuela depreminde kaç kişi öldü, deprem ne zaman oldu? Son dakika…

Son dakika Venezuela depremi gelişmeleri yakından takip ediliyor. 25 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artarken, ülkede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Venezuela depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte merak edilen tüm detaylar...

VENEZUELA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Venezuela'da 25 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e yükseldi. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

VENEZUELA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Venezuela'daki depremler 25 Haziran tarihinde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), iki büyük depremin yalnızca 39 saniye arayla gerçekleştiğini açıkladı.

VENEZUELA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

USGS verilerine göre Venezuela'da meydana gelen depremler 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin merkez üssünün Yaracuy eyaletine bağlı Yumare ve San Felipe çevresi olduğu bildirildi.

SON DURUM NEDİR?

Depremler başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina çökerken altyapıda da ciddi hasar meydana geldi. Evlerini kaybeden binlerce kişi için geçici barınma merkezleri kurulurken, bölgede temiz su, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, uluslararası yardım kuruluşları da afet bölgesine destek sağlamaya devam ediyor. OHAL kapsamında uçuşlar iptal edilirken kara yollarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.