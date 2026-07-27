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Venezia hangi ülkenin takımı, Venezia hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?

Venezia hangi ülkenin takımı, Venezia hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?
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Venezia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor ve Transfermarkt değeri ne kadar soruları, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İtalya futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Venezia'nın güncel kadro değeri, mücadele ettiği lig ve kulüp hakkında merak edilen detaylar arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi Venezia, tarihi ve kadro kalitesiyle yeniden gündeme geldi. Karşılaşma öncesinde "Venezia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, Transfermarkt değeri ne kadar?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, İtalyan ekibinin güncel piyasa değeri, lig bilgisi ve kulüp yapısını araştırmaya başladı.

VENEZIA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR, TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Galatasaray ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Venezia, futbolseverlerin en çok araştırdığı kulüplerden biri haline geldi. İtalyan ekibinin hangi ülkeye ait olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve güncel Transfermarkt kadro değeri merak ediliyor. Peki, Venezia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor ve piyasa değeri ne kadar?

İtalya'nın köklü kulüplerinden biri olan Venezia FC, tarihi ve dikkat çeken formalarıyla Avrupa futbolunda tanınan ekipler arasında yer alıyor. İşte Venezia hakkında merak edilenler...

VENEZIA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Venezia FC, İtalya'nın Venezia (Venedik) şehrini temsil eden profesyonel futbol kulübüdür. 1907 yılında kurulan kulüp, iç saha maçlarını yaklaşık 11 bin seyirci kapasiteli Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynuyor.

VENEZIA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Venezia, İtalya Serie B'de mücadele ediyor. Daha önce Serie A'da da forma giyen kulüp, yeniden üst lige yükselme hedefiyle yoluna devam ediyor.

VENEZIA'NIN TRANSFERMARKT DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Venezia'nın güncel kadro değeri yaklaşık 53 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç ve gelişime açık oyunculardan kurulu kadrosuyla dikkat çeken İtalyan ekibi, Avrupa'nın önemli liglerine futbolcu kazandıran kulüpler arasında gösteriliyor.

VENEZIA'NIN EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Venezia FC, yalnızca futboluyla değil, tasarım ödülleri alan formaları ve köklü tarihiyle de adından söz ettiriyor. Son yıllarda yaptığı transferler ve genç oyunculara verdiği önem sayesinde Avrupa futbolunda yakından takip edilen kulüpler arasında yer alan Venezia, İtalya futbolunun dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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