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Vedat Yenerer kimdir? Vedat Yenerer neden öldü?

Vedat Yenerer kimdir? Vedat Yenerer neden öldü?
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İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden gazeteci Vedat Yenerer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Yenerer'in beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Peki, Vedat Yenerer kimdir, Vedat Yenerer neden öldü? İşte kamuoyuyla paylaşılan bilgiler...

İyi Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan gazeteci Vedat Yenerer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki Yenerer'in, bir ay önce beyin tümörü teşhisi aldığı öğrenildi. Bugün ise tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. İşte Vedat Yenerer kimdir? ve Vedat Yenerer neden öldü? sorularının yanıtı...

VEDAT YENERER KİMDİR?

Vedat Yenerer, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Gazetecilik mesleğine üniversite eğitimi sırasında adım atan Yenerer, meslek yaşamı boyunca televizyon haberciliği alanında önemli görevlerde bulundu.

Kariyeri boyunca 32. Gün Programı, Star TV, Kanal D ve Habertürk bünyesinde görev yapan Vedat Yenerer, savaş muhabirliği yaptı. Aynı zamanda çeşitli yayın kuruluşlarında Haber Araştırma Müdürlüğü görevini de üstlendi.

Gazetecilik kariyerinin ardından siyaset alanında da görev alan Vedat Yenerer, İYİ Parti'nin kurucu isimleri arasında yer aldı.

VEDAT YENERER NEDEN ÖLDÜ?

Vedat Yenerer, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu.

Paylaşılan bilgilere göre Yenerer'e yaklaşık bir ay önce beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedavi süreci yoğun bakım ünitesinde devam eden 61 yaşındaki gazetecinin bugün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda, Vedat Yenerer'in vefatıyla ilgili açıklanan neden bu şekildedir. Metinde yer alan bilgiler, paylaşılan resmi açıklamalarla sınırlıdır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sait Sabuncu:

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