Vedat neden yok, Vedat Muriç Galatasaray – Fenerbahçe maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Vedat Muriqi, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başlıyor. Kosovalı golcü maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Vedat Muriqi’nin durumuna ve derbiye dair bilinenler.

VEDAT MURİQİ NEDEN YOK?

Vedat Muriqi, Galatasaray karşısında ilk 11’de forma giymiyor. Kosovalı forvet, derbinin maç kadrosunda bulunuyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Vedat’ın ilk 11’de yer almaması, teknik heyetin derbi için belirlediği oyun planı doğrultusunda verdiği bir karar olarak öne çıkıyor.

VEDAT MURİQİ SAKAT MI?

Hayır. Vedat Muriqi’nin ilk 11’de olmamasının nedeni sakatlık değil. Kosovalı golcü, derbinin maç kadrosunda yer alıyor.

VEDAT MURİQİ CEZALI MI?

Hayır. Vedat Muriqi cezalı değil. Kosovalı oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

VEDAT OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Vedat Muriqi’nin, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Fiziksel gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle bilinen Kosovalı forvet, özellikle skor arayışında Fenerbahçe için kenardaki en önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag karşısında ilk 11’de forma giyen Vedat’ın, derbide oyuna girip girmeyeceği merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE YEDEK KULÜBESİ GÜÇLÜ

Fenerbahçe’de derbiye yedek başlayan tek önemli isim Vedat Muriqi değil. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor. Sarı-lacivertlilerin, kenarda bekleyen bu hücum oyuncularını maçın ilerleyen bölümünde devreye sokması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. İnternet üzerinden izlemek isteyen aboneler ise TOD platformunu kullanabilecek.

Derbi saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports ve resmi platformları üzerinden izlenmesi öneriliyor.