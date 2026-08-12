Vedat Muriqi’nin yerli statüsünde oynayıp oynamayacağına ilişkin detaylar, transfer döneminde özellikle taraftarların yakın takibinde bulunuyor. Tecrübeli forvetin Türkiye’deki statüsü, kulüplerin yabancı oyuncu kontenjanı planlaması açısından da büyük önem taşıyor.

VEDAT MURIQİ YERLİ STATÜSÜNDE Mİ OYNAYACAK?

Vedat Muriqi’nin Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Süper Lig’de hangi statüde forma giyeceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılında Türk vatandaşlığı alan Kosovalı golcü, Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen Kosova Milli Takımı’nı tercih ettiği için yabancı futbolcu statüsünde değerlendiriliyor. Peki, Vedat Muriqi yerli statüsünde mi oynayacak?

VEDAT MURIQİ YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Vedat Muriqi, Türk vatandaşlığı kazanmış olmasına rağmen Süper Lig’de yerli futbolcu statüsünde forma giyemiyor. Bunun temel nedeni, oyuncunun milli takım tercihini Kosova’dan yana kullanması. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı oyuncu statüsüne ilişkin kuralları kapsamında Muriqi, Türk pasaportu taşımasına rağmen yabancı statüsünde değerlendiriliyor.

Bu durum özellikle Muriqi’nin forma giydiği kulübün kadro planlaması açısından önem taşıyor. Deneyimli golcünün Türk vatandaşlığı bulunmasına rağmen yabancı kontenjanında yer alması, transfer ve kadro yapılanması konusunda da yakından takip ediliyor.

VEDAT MURIQİ NEDEN YERLİ STATÜSÜNDE OYNAMIYOR?

Muriqi’nin Türk vatandaşlığına geçmesi, Süper Lig’de otomatik olarak yerli futbolcu statüsü kazanacağı anlamına gelmiyor. Kosova Milli Takımı’nda forma giymeyi sürdüren golcü oyuncu, mevcut uygulama nedeniyle yabancı futbolcu olarak kabul ediliyor.

Dolayısıyla “Vedat Muriqi yerli statüsünde mi oynayacak?” sorusunun mevcut durumdaki cevabı hayır. Muriqi, Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen Kosova Milli Takımı tercihi nedeniyle yabancı statüsünde forma giyiyor.

TÜRK PASAPORTU YERLİ STATÜSÜ İÇİN YETERLİ Mİ?

Vedat Muriqi örneğinde olduğu gibi Türk pasaportuna sahip olmak tek başına Süper Lig’de yerli statüsünde oynama hakkı sağlamıyor. Oyuncunun milli takım geçmişi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen ilgili statü kuralları da değerlendirmeye alınıyor.

Bu nedenle Muriqi’nin Türk vatandaşlığı kazanması önemli bir gelişme olsa da deneyimli futbolcunun mevcut durumda yabancı kontenjanında değerlendirilmesine engel oluşturmuyor.