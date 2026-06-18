Vedat Muriqi kimdir, Vedat Muriç kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oynadı?

Vedat Muriqi'nin kariyeri ve Fenerbahçe geçmişi yeniden gündemde yer alırken, deneyimli santrforun sarı-lacivertli takımda oynayıp oynamadığı da merak ediliyor. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Muriqi, burada sergilediği başarılı performansın ardından İtalya'nın Lazio takımına transfer oldu. Kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam eden yıldız futbolcu, Kosova Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

VEDAT MURIQI KİMDİR?

Vedat Muriqi, Kosovalı milli futbolcu olup santrfor mevkisinde görev yapmaktadır. 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya gelen başarılı golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve golcülük özellikleriyle tanınmaktadır. Kariyerini İspanya ekibi Mallorca'da sürdüren Muriqi, aynı zamanda Kosova Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer almaktadır.

VEDAT MURIQI KAÇ YAŞINDA?

24 Nisan 1994 doğumlu olan Vedat Muriqi, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Futbol kariyerinde uzun yıllardır üst seviyede forma giyen deneyimli forvet, Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam etmektedir.

VEDAT MURIQI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyerine Liria Prizren'de başlayan Vedat Muriqi, daha sonra sırasıyla Teuta Durrës, Besa Kavajë, Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Lazio ve Mallorca formalarını giydi. Türkiye'de özellikle Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe dönemlerinde gösterdiği performansla dikkat çekti.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Evet, Vedat Muriqi 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli ekipte ligde 32 maça çıkan golcü futbolcu, attığı gollerle takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından 2020 yılında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

AVRUPA'DA YÜKSELEN KARİYERİ

Lazio'da beklentileri tam olarak karşılayamayan Muriqi, ardından kiralık olarak gittiği Mallorca'da yeniden çıkış yakaladı. İspanyol ekibindeki performansıyla taraftarların sevgisini kazanan yıldız futbolcu, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Son yıllarda La Liga'da sergilediği etkili performansla Avrupa'nın dikkat çeken forvetleri arasında gösterilmektedir.

Muriqi sona olarak Fenerbahçe transfer oldu.