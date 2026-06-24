Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı, Yasemin kaç TL kazandı?

Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasında yer alan Yasemin, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Yarışmadaki performansı ve finalde aldığı ödülle dikkat çeken yarışmacının kaç TL kazandığı merak konusu haline geldi. Yarışmanın unutulmaz isimleri arasında gösterilen Yasemin’in kazandığı para ödülüne ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YASEMİN KİMDİR?

39 yaşındaki Yasemin Taze, modellik kariyeriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kahramanmaraşlı olan Yasemin Taze, hem güzelliği hem de kariyer yolculuğuyla ilgi görmeye devam ediyor.

Var Mısın Yok Musun Yasemin 39 yaşındadır. 5 kardeş olan Yasemin, 7 yıl hosteslik yaptı. Sonra makyaj sanatçısı oldu. Modellik ve pilates eğitmenliği de yapan Yasemin annesine bir ev almak istiyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YASEMİN NE KADAR KAZANDI? YASEMİN'İN KAZANDIĞI ÖDÜL MERAK EDİLİYOR

Var Mısın Yok Musun yarışmasının 24 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan isim Yasemin oldu. Bilgisayar kurasında şanslı isim olarak belirlenen Yasemin, büyük ödül için kutularını açmaya başladı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise Yasemin'in ne kadar kazandığını araştırmaya başladı.

BİLGİSAYAR KURASINDA ŞANSLI İSİM YASEMİN OLDU

Yarışmanın son bölümünde yapılan bilgisayar kurasında Yasemin'in ismi çıktı. Böylece yarışmacı koltuğuna geçen Yasemin, kutular arasındaki tercihlerini yaparak heyecan dolu anlar yaşadı. Stüdyodaki atmosfer ve yarışmanın ilerleyen dakikaları izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

YASEMİN'İN YARIŞMADAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Kutuların tek tek açıldığı bölümde Yasemin, bankanın teklifleri ve kalan ödüller arasında karar vermeye çalıştı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı buldu.

VAR MISIN YOK MUSUN YASEMİN KAÇ TL KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında mücadele eden Yasemin'in kazandığı ödül miktarı henüz açıklanmadı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından Yasemin'in elde ettiği ödülün netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi sonuç açıklandığında haberimiz güncellenecektir.