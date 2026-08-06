Var Mısın Yok Musun neden yok, bugün Var Mısın Yok Musun yeni bölüm yok mu?

Var Mısın Yok Musun bugün neden yayınlanmıyor? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanırken, programın yeni bölüm tarihi de gündemde yer alıyor. Yarışmanın yayın saatinde farklı bir programın yer alıp almadığı ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN BUGÜN NEDEN YOK?

6 Ağustos Perşembe günü Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü yayınlanmayacak. atv yayın akışına göre program, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu nedenle yarışmanın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, ekranda önceki bölümlerden oluşan tekrar yayını izleyecek.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle Salı günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın yeni bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar ve büyük ödül mücadelesi ekranlara gelecek.

6 AĞUSTOS PERŞEMBE TEKRAR BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Yayın akışına göre 6 Ağustos Perşembe akşamı ekrana gelecek bölüm, yarışmanın tekrar yayını olacak. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler ise programın Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yeniden Esra Erol'un sunumuyla heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

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