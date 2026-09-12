Vanspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda Vanspor Keçiörengücü maçı nereden CANLI izlenir?

Vanspor ile Keçiörengücü, futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Vanspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? ve Vanspor Keçiörengücü maçı nereden CANLI izlenir? soruları gündeme gelirken, mücadelenin yayın bilgileri araştırılmaya devam ediyor.

12 EYLÜL 2026 VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan Vanspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Vanspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? ve Vanspor Keçiörengücü maçı nereden CANLI izlenir? sorularına yanıt arıyor. İki takımın mücadelesi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vanspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Van'da bulunan Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor-Keçiörengücü maçı beIN Sports Haber ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde ilgili kanallardan yayını izleyebilecek.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Vanspor-Keçiörengücü maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı beIN Sports Haber ve TRT Spor üzerinden takip edebilir. TRT Spor'un internet üzerinden sunduğu canlı yayın seçeneği de bulunuyor. beIN Sports Haber'in canlı yayın seçeneği ise kanalın resmi dijital yayın platformları üzerinden takip edilebilir.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA?

TRT Spor, verilen yayın bilgilerine göre Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebiliyor. TRT Spor ayrıca internet üzerinden canlı yayın hizmeti sunuyor. Kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceğinden, maç öncesinde güncel yayın listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS HABER HANGİ KANALDA?

beIN Sports Haber ise verilen bilgilere göre Digiturk 85. kanal ve Kablo TV 223. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanalın ücretsiz yayın seçeneği bulunurken, internet üzerinden canlı yayın için resmi dijital yayın kanalları kullanılabiliyor.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ GÜN?

Vanspor-Keçiörengücü maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vanspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadele, Van'daki Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

VANSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merakla beklediği Vanspor-Keçiörengücü maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması beIN Sports Haber ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler, maç saatinde bu kanallar üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek.