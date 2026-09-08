Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile gerçekleştirdiği düğünde 45 milyon TL değerinde olduğu belirtilen altınlarla gündeme gelen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Vanlı Kara Haydar neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

EVİNE SAAT 03.00’TE OPERASYON DÜZENLENDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenleyen TCK’nın 301. maddesi kapsamında Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 olay kaydı bulunan Tançalan’ı saat 03.00’te Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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45 MİLYON TL’LİK ALTINLAR İÇİN MALİ İNCELEME

Tançalan’ın gözaltına alınmasının yanı sıra, geçtiğimiz pazar günü sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile gerçekleştirdiği ve günlerce sosyal medyada konuşulan düğün de inceleme konusu oldu.

Düğünde geline takılan ve değerinin 45 milyon TL olduğu belirtilen altınlar ile sosyal medyaya yansıyan gösterişli görüntüler üzerine kapsamlı bir mali inceleme başlatıldığı öğrenildi. İnceleme kapsamında, düğünde takılan altınların kaynağı ile gerçekleştirilen harcamaların mali boyutunun araştırılacağı belirtildi.

ÇAĞLA ÖZ ALTINLARIN AĞIRLIĞI NEDENİYLE HAREKET ETMEKTE ZORLANDI

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen nişanıyla da gündeme gelen Çağla Öz'ün düğününde düzenlenen takı merasimi dikkat çekmişti. Fenomen gelin, özel yapım altın kemerler ve ağır setlerin yanı sıra çok sayıda kalın bilezikle donatılmıştı.

Kollarına sığmayan bileziklerin altın bir zincire dizilerek boynuna asıldığı görülürken, takılan kilolarca altının ağırlığı nedeniyle Çağla Öz'ün düğün sırasında hareket etmekte büyük güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada günlerce en çok tartışılan konular arasında yer aldı.