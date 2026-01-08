Van okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van'da Hava Kararıyor: Yağış Kar'a Dönüyor, Soğuk Etkisini Artıracak

Van'da Perşembe günü çok bulutlu hava etkili olurken, gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü kent genelinde kar yağışı etkisini artıracak, hava sıcaklıkları ise gece saatlerinde eksi derecelere düşecek.

Perşembe günü 12.00–21.00 saatleri arasında Van'da çok bulutlu hava hâkim olurken sıcaklık 7 dereceden 1 dereceye kadar gerileyecek. Gece yarısına doğru hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yağışın kara dönmesi öngörülüyor.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Van'da kar yağışı etkili olacak. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklığın -4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, hissedilen sıcaklığın -7 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 4 dereceye kadar yükselse de kar yağışı aralıklarla devam edecek. Özellikle öğleden sonra rüzgârın hızını artırmasıyla birlikte tipi ve buzlanma riskine dikkat çekiliyor.

5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı Hafta Boyunca Sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Van'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek. Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışlı geçerken, Pazar günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri ise yeniden kar yağışı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının -9 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gündüz sıcaklıkları 3–5 derece arasında seyredecek.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken; sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları gerektiğini vurguluyor.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.