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Dünyanın popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta yeni karakter Hush'ın çıkış tarihi oyuncular tarafından merak ediliyor. Riot Games'in paylaştığı tanıtım videosuyla gündeme gelen Hush'ın oyuna hangi gün ve saatte ekleneceği, yeni karakterin yetenekleri ve oynanış özellikleri araştırılıyor. Paylaşılan bilgilere göre Hush, 13.09 yamasıyla birlikte Valorant'a dahil edilecek. Peki, Valorant Hush ne zaman gelecek? Valorant Hush ne zaman, saat kaçta çıkacak? Detaylar...

VALORANT HUSH NE ZAMAN GELECEK?

Verilen bilgilere göre Valorant'ın yeni karakteri Hush, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanması beklenen 13.09 yamasıyla oyuna eklenecek. Türkiye ve Avrupa sunucularında güncellemenin 05.00-09.00 saatleri arasında uygulanması bekleniyor. Güncellemenin tamamlanmasının ardından oyuncuların yeni karaktere erişebilmesi öngörülüyor.

VALORANT HUSH YETENEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Riot Games'in resmi yama notlarına göre Hush, düellocu (Duelist) rolünde yer alıyor. Telekinezi gücünü kullanan karakter, rakipleri hareket ettirme, kör etme ve havada askıda bırakma özellikleriyle öne çıkıyor. Hush'ın pasif yeteneği ve dört aktif yeteneği bulunuyor.

HUSH'IN PASİF YETENEĞİ: TELEKİNEZİ

Hush, pasif yeteneği sayesinde silahları ve saldıran taraftayken Spike'ı normalden daha uzak mesafeden alabiliyor. Ayrıca haritadaki bazı anahtarlarla uzaktan etkileşime girebiliyor.

HUSH E YETENEĞİ: DISPLACEMENT

Hush'ın E yeteneği, fırlatıldıktan sonra nişangâh doğrultusunda yönlendirilebilen bir mermi içeriyor. Mermi patladığında çevresindeki oyuncuları merkeze doğru çekiyor. Oyuncuların bir yüzeye veya birbirlerine çarpması durumunda sarsılma etkisi oluşuyor. Hush, bu yeteneği iki skor elde ettikten sonra yeniden kullanabiliyor.

HUSH Q YETENEĞİ: FLASHBULB

Flashbulb, Hush'ın kör etme yeteneği olarak öne çıkıyor. Fırlatıldıktan sonra yönlendirilebilen yetenek, patladığında kendisine bakan oyuncuların görüşünü etkiliyor.

HUSH C YETENEĞİ: FLOW

Flow yeteneği, Hush'ın hareket kabiliyetini artırıyor. Karakter bir bağlantı noktası oluşturuyor; havadayken kısa süreliğine sabit kalabiliyor ve ardından bu noktaya doğru hızla ilerliyor.

HUSH'IN ULTI YETENEĞİ: SUSPENSION

Hush'ın ulti yeteneği Suspension, ileriye doğru gönderilen ve nişangâhla yönlendirilebilen bir dalga oluşturuyor. Yeteneğin yeniden etkinleştirilmesiyle etki alanındaki oyuncular havaya kaldırılarak kısa süreliğine askıda tutuluyor.

VALORANT 13.09 GÜNCELLEMESİNDE BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

13.09 yaması yalnızca Hush'ın oyuna eklenmesini kapsamıyor. Riot Games, güncellemeyle birlikte bazı ajanların yetenek açıklamalarını düzenlerken Warden silahında da iyileştirmeler yaptı. Ayrıca Clove'un bazı yeteneklerinde denge değişikliklerine gidildi.

Resmî yama notlarına göre Hush artık oyunda kullanılabiliyor. Oyuncular, 13.09 güncellemesini yükledikten sonra yeni ajanın yeteneklerini deneyebiliyor.