Haberler

Valorant çöktü mü? 9 Aralık Salı Valorant sorun mu var?

Valorant çöktü mü? 9 Aralık Salı Valorant sorun mu var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

9 Aralık 2025'te pek çok oyuncu, her iki oyunda da erişimle ilgili ciddi aksaklıklar yaşadığını dile getirdi. Ortaya çıkan bu bağlantı sorunlarının, dünya genelinde hissedilen ve Cloudflare altyapısıyla ilişkilendirildiği tahmin edilen geniş çaplı bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. "Valorant çöktü mü? 9 Aralık'da Valorant'ta sorun mu var?" soruları da bu nedenle gündeme geldi.

Hem Valorant hem de League of Legends toplulukları, gün boyunca oyunlara girişte zaman zaman kopmalar ve yavaşlamalar yaşadıklarını bildirdi. Oyuncuların aldığı hata mesajları kısa sürede sosyal platformlarda geniş yankı uyandırırken, yaşanan kesintinin kapsamı ve kaynağı da merak konusu oldu. Riot Games'in resmi hizmet durumu paneli herhangi bir genel sorun belirtilmese de, oyuncu geri bildirimlerindeki ani artış dikkatlerden kaçmadı.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

9 Aralık'da aynı anda yüzlerce oyuncunun benzer hata mesajları paylaşması, sosyal medyada hızla "Riot Games sunucularında sorun var" yorumlarının yayılmasına neden oldu. Özellikle Valorant oynayan kullanıcılar; istemcinin açılmaması, sunucuya bağlanamama ve "hizmet dışı" uyarıları gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

SUNUCU SORUNUNUN KAYNAĞI NE?

Riot Games'in resmi hizmet durum ekranında genel bir sunucu çökmesine işaret eden bir bildirim bulunmuyor. Bu nedenle yaşanan problemin doğrudan oyuna ait bir teknik arızadan ziyade dış kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Aynı saatlerde Cloudflare altyapısını kullanan pek çok platformda da erişim sorunlarının görülmesi, Valorant ve LoL'de yaşanan kesintilerin geçici bir ağ yönlendirme hatasından kaynaklanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

Hata raporu:

Valorant çöktü mü? 9 Aralık Salı Valorant sorun mu var?downdetector.tr

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title