Valorant çöktü mü? 9 Aralık Salı Valorant sorun mu var?

Hem Valorant hem de League of Legends toplulukları, gün boyunca oyunlara girişte zaman zaman kopmalar ve yavaşlamalar yaşadıklarını bildirdi. Oyuncuların aldığı hata mesajları kısa sürede sosyal platformlarda geniş yankı uyandırırken, yaşanan kesintinin kapsamı ve kaynağı da merak konusu oldu. Riot Games'in resmi hizmet durumu paneli herhangi bir genel sorun belirtilmese de, oyuncu geri bildirimlerindeki ani artış dikkatlerden kaçmadı.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

9 Aralık'da aynı anda yüzlerce oyuncunun benzer hata mesajları paylaşması, sosyal medyada hızla "Riot Games sunucularında sorun var" yorumlarının yayılmasına neden oldu. Özellikle Valorant oynayan kullanıcılar; istemcinin açılmaması, sunucuya bağlanamama ve "hizmet dışı" uyarıları gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti.

SUNUCU SORUNUNUN KAYNAĞI NE?

Riot Games'in resmi hizmet durum ekranında genel bir sunucu çökmesine işaret eden bir bildirim bulunmuyor. Bu nedenle yaşanan problemin doğrudan oyuna ait bir teknik arızadan ziyade dış kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Aynı saatlerde Cloudflare altyapısını kullanan pek çok platformda da erişim sorunlarının görülmesi, Valorant ve LoL'de yaşanan kesintilerin geçici bir ağ yönlendirme hatasından kaynaklanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

Hata raporu:

