Vahe Kılıçarslan kimdir? Vahe Kılıçarslan neden hapis cezası aldı?

Ünlü manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, "Cansız Manken" olarak tanınsa da son dönemde adını ciddi bir olayla duyurdu. Afyonkarahisar'da 2023 yılında karıştığı trafik kazasında ağır yaralanmalara yol açtığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Vahe Kılıçarslan kimdir? Detaylar...

VAHE KILIÇARSLAN KİMDİR?

Ünlü manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, medya dünyasında özellikle "Cansız Manken" olarak tanınmaktadır. Özellikle televizyon programları ve moda dünyasındaki etkinliği ile bilinen Kılıçarslan, sosyal medya üzerinden de geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Kılıçarslan'ın kariyeri, sunuculuk ve model olarak üstlendiği projelerle dikkat çekerken, son yıllarda adı maalesef olumsuz bir olayla gündeme gelmiştir. 2023 yılında Afyonkarahisar'da karıştığı ciddi trafik kazası, hem mağdurlar hem de kamuoyu açısından büyük yankı uyandırmıştır.

VAHE KILIÇARSLAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Vahe Kılıçarslan, 15 Temmuz 2023 tarihinde Afyonkarahisar Korel Otel Kavşağı'nda bir trafik kazasına karıştı. Kazada Kılıçarslan'ın kullandığı araç, Dursun Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım ailesinin bulunduğu araç takla attı ve metrelerce sürüklendi.

Otomobilde sürücü Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunları bulunuyordu. Kazada Dursun ve Seher Yıldırım hafif yaralanırken, en ağır yaralanmayı gelin Olcay Emine Yıldırım yaşadı.

Olcay Emine Yıldırım, oğlunu korumak amacıyla üzerine atıldığı sırada kürek kemiğini kırdı. Acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yıldırım, 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ve pelvis ile bel kemiklerine platin yerleştirildi. Kazanın ardından felç kalan ve bacaklarında kısalık oluşan Yıldırım'a %67 engelli raporu verildi.

MAHKEME KARARI

Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Vahe Kılıçarslan'ı asli kusurlu bularak "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "kemik kırığına sebep olacak şekilde taksirle yaralama" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

Mahkeme, Kılıçarslan'ın sabıkasız oluşunu göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

MAĞDURUN AÇIKLAMALARI

Duruşmada söz alan Olcay Emine Yıldırım, yaşadığı ağır mağduriyeti dile getirerek, "Ben hayatımın geri kalan kısmını yarım bir şekilde devam edeceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Avukatı Handan Bakbak ise Kılıçarslan'ın kazadan sonra mağdur aileyle yüz yüze gelmekten kaçındığını ve hiçbir iletişim kurmadığını vurguladı. Bakbak, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Adalet tecelli etti. Tüm belgeler, raporlar ve mağduriyetler dosyada sabittir. Tazminat davamız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.