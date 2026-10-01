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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Vahap Seçer kimdir, hangi partiden? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Detaylar.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER KİMDİR?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hayatı, eğitimi, mesleği, siyasi kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Vahap Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. Siyaset hayatında Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevler üstlenen Seçer, 23. ve 24. dönemlerde Mersin milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Seçer, 2024 yerel seçimlerinde de aynı göreve ikinci kez seçildi.

Vahap Seçer, 2026 yılı itibarıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da görev yapıyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin resmi biyografisinde Seçer'in 2 Mayıs 2026 tarihinde Birlik Başkanı seçildiği belirtiliyor.

VAHAP SEÇER HANGİ PARTİDEN?

Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) siyaset yaptı. Siyasi yaşamında Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu. CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği dahil farklı kademelerde görev aldı.

Seçer, 2007-2015 yılları arasında CHP Mersin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. TBMM'nin resmi kayıtlarında 23. ve 24. dönem Mersin milletvekili olarak yer alan Seçer'in görev yaptığı dönemlerde CHP Mersin milletvekili olduğu görülüyor.

2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Vahap Seçer, seçim sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise ikinci kez aynı göreve seçildi.

VAHAP SEÇER KAÇ YAŞINDA?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde doğdu. 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 62 yaşındadır.

VAHAP SEÇER NERELİ?

Vahap Seçer, Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Doğum tarihi 5 Ekim 1963 olarak kayıtlara geçti. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı ise Nesrin'dir.

Seçer'in eğitim hayatı da Mersin ve bölgeyle bağlantılı olarak devam etti. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

VAHAP SEÇER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Vahap Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu bir ziraat mühendisidir. TBMM'nin resmi özgeçmişinde mesleği "Ziraat Mühendisi, İş Adamı" olarak belirtilmektedir.

Seçer çalışma hayatına çocukluk döneminde kunduracı çırağı olarak başladı. 24 yaşındayken, 1987 yılında Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ'yi kurdu. Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Seçer, iş hayatındaki çalışmalarının yanı sıra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası üyeliklerinde de bulundu. Ayrıca Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi.

VAHAP SEÇER EŞİ KİM?

Vahap Seçer, Meral Seçer ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır. Vahap Seçer'in evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi özgeçmişinde de yer almaktadır.

VAHAP SEÇER'İN SİYASİ KARİYERİ

Vahap Seçer genç yaşlarda siyasete başladı. Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe örgütlerinde görev aldı. Bu süreçte ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği dahil olmak üzere farklı görevler üstlendi.

Seçer, 2007 yılında yapılan genel seçimlerin ardından 23. dönem Mersin milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra 24. dönemde de Mersin milletvekilliği yaptı ve 2015 yılına kadar parlamentoda görev aldı.

Milletvekilliği döneminde Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

VAHAP SEÇER NE ZAMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Vahap Seçer, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçim sonucunda yüzde 45 oy oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Seçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Böylece belediye başkanlığı görevini ikinci dönemde de sürdürmeye başladı.