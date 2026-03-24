Türk rap müziği son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirirken, sahne adıyla Canbay olarak tanınan Vahap Canbay, bu değişimin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Peki, Vahap Canbay kimdir? Rapçi Vahap Canbay kaç yaşında, nereli? Detaylar...

VAHAP CANBAY KİMDİR?

Sahne adıyla Canbay olarak bilinen Vahap Canbay, Türk rap müziğinin son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biridir. 10 Kasım 1997 doğumlu olan Canbay, müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda göstermeye başlamıştır. Özellikle arabesk ezgilerini rap ritimleriyle harmanladığı "Melodik Rap" tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. İstanbul'da ikamet eden sanatçının kökenleri ise Malatya'ya dayanmaktadır. Canbay, sadece sözleri ve ritmiyle değil, sahne duruşu ve özgün tarzıyla da Türk rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

RAPÇİ VAHAP CANBAY KAÇ YAŞINDA?

Vahap Canbay, 10 Kasım 1997 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

VAHAP CANBAY NERELİ?

Canbay, İstanbul'da yaşamına devam etse de aslen Malatyalıdır. Malatya kültürünün zengin melodik mirası, Canbay'ın müzik tarzında belirgin bir şekilde hissedilir. Arabesk ezgilerle rap ritimlerini birleştirme becerisi, köklerinden gelen bu kültürel mirasla şekillenmiştir.

VAHAP CANBAY SEVGİLİSİ KİM?

Vahap Canbay'ın özel hayatı son dönemde medyanın ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. İddialara göre Canbay, 2026 yılı Mart ayında yaşanan üzücü olay öncesinde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştır. Söz konusu olay, Canbay'ın eski sevgilisiyle barışma çabası sırasında meydana gelmiş ve trajik sonuçlar doğurmuştur.

VAHAP CANBAY ŞARKILARI

Vahap Canbay, müzik kariyerine Canbay & Wolker adıyla birlikte adım atmıştır. Çocukluk arkadaşı Umut Bolat (Wolker) ile kurduğu grup, dijital platformlarda milyonlarca kez dinlenen şarkılarla tanınmıştır.

ÖNE ÇIKAN ŞARKILARI

Elbet Bir Gün: Grubun bilinirliğini artıran ve en büyük hitlerinden biri olan şarkıdır.

Fersah: YouTube ve Spotify listelerinde uzun süre zirvede kalan eser.

Yana Yana: Arabesk ve rap sentezinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Leylim Yar & Yangınlar: Grubun müzikal çeşitliliğini gözler önüne seren diğer popüler şarkılarıdır.

Bu şarkılar, Canbay'ın hem söz yazarlığı hem de müzik prodüksiyonu alanındaki yetkinliğini gözler önüne sermektedir.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYI NEDİR?

19 Mart 2026 gecesi İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trajik olayda, Vahap Canbay'ın da içinde bulunduğu lüks araç silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sırasında araçta bulunan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olay, sadece müzik dünyasında değil, spor ve magazin dünyasında da büyük yankı uyandırmıştır.

BARIŞTIRMA ÇABASI ÖLÜMLE BİTTİ

İddialara göre, bu trajik olay Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile aralarındaki barışma çabası sırasında gerçekleşmiştir. Genç futbolcu Kundakçı'nın da arabuluculuk yapmak için araçta bulunduğu öne sürülmüş, olayın trajik sonucu hem genç yaşta bir hayatın kaybına hem de rap camiasında derin bir üzüntüye yol açmıştır.