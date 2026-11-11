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Uzman Çavuşlar Günü ne zaman, en güzel 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü sözleri ve mesajları

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Uzman Çavuşlar Günü ne zaman, en güzel 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü sözleri ve mesajları
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Vatanın dört bir yanında, zorlu coğrafyalarda ve sınır ötesinde gece gündüz demeden görev yapan uzman çavuşlar için anlamlı bir gün yaklaşıyor. Her yıl 12 Kasım'da kutlanan Uzman Çavuşlar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakâr kahramanlarına duyulan minnetin ve saygının ifadesi olarak sosyal medyada paylaşılan mesajlarla anılıyor.

Özel gün öncesinde "Uzman Çavuşlar Günü ne zaman?", "Bu yıl hangi güne denk geliyor?" ve "En güzel Uzman Çavuşlar Günü mesajları hangileri?" soruları gündeme geldi. İşte 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü hakkında bilinmesi gerekenler ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı mesajlar.

UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Uzman Çavuşlar Günü, her yıl 12 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında Uzman Çavuşlar Günü, 12 Kasım Perşembe gününe denk geliyor.

 

UZMAN ÇAVUŞ NEDİR?

Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan profesyonel askeri personeldir. 1986 yılında yürürlüğe giren Uzman Erbaş Kanunu ile oluşturulan uzman erbaş kadrosu, terörle mücadele operasyonlarından sınır güvenliğine, yurt dışı görevlerden harekât bölgelerine kadar pek çok alanda ön saflarda yer alıyor. Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en çok şehit ve gazi veren camialar arasında bulunuyor.

12 KASIM UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI

Bayrağımızı dalgalandırmak için her zorluğu göğüsleyen kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Karlı dağlarda, sınır boylarında, uykusuz gecelerde vatanı bekleyen yiğitlerimize selam olsun. Uzman Çavuşlar Günü'nüz kutlu olsun.

Sizler nöbetteyken biz huzurla uyuyoruz. Fedakâr uzman çavuşlarımızın gününü minnetle kutluyoruz.

Ateşin ortasında bile geri adım atmayan, her operasyonda en önde yürüyen kahramanlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere vatan için ter döken tüm uzman çavuşlarımızın günü kutlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Ailesinden uzakta, bayramlarını görev başında geçiren yiğit uzman çavuşlarımız, bu millet sizi unutmuyor. Gününüz kutlu olsun.

Bu vatanın her karış toprağında alın teriniz, her sabah doğan güneşte emeğiniz var. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Yüreği vatan sevgisiyle atan, gözünü budaktan sakınmayan kahraman uzman çavuşlarımıza selam olsun.

Bir gün değil, her gün sizinleyiz. Canını vatanına adayan tüm uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Mehmetçiğin cesaretini, milletin duasını yanında taşıyan uzman çavuşlarımız, ayağınıza taş değmesin. Gününüz kutlu olsun.

Zorluklar karşısında yılmayan, her görevde vatanı kendi canından üstün tutan kahramanlarımızın günü kutlu olsun.

Sizlerin sayesinde bayrağımız göklerde, ezanımız minarelerde yükseliyor. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü'nüz kutlu olsun.

Şehitlerimizin emanetini omuzlarında taşıyan yiğit uzman çavuşlarımıza minnettarız. Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Gece gündüz demeden, sıcak soğuk demeden görev başında olan kahramanlarımızın emeği ödenmez. 12 Kasım kutlu olsun.

Her biriniz bu milletin gururu, bu toprakların bekçisisiniz. Tüm uzman çavuşlarımızın günü kutlu olsun, Allah sizleri korusun.

KISA UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI

Vatanın yiğit bekçilerine selam olsun. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Kahraman uzman çavuşlarımız, sizinle gurur duyuyoruz. Gününüz kutlu olsun.

Sizler varsınız diye huzur içindeyiz. Uzman Çavuşlar Günü'nüz kutlu olsun.

Vatan size minnettar. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Cesaretiniz güvencemiz, fedakârlığınız gururumuz. Gününüz kutlu olsun.

ANLAMLI UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Vatan, uğrunda uykusuz kalanların omuzlarında yükselir.

Bir milletin huzuru, nöbetteki askerin sabrıyla korunur.

Kahramanlar madalya için değil, vatan için yaşar.

Bayrağı dalgalandıran rüzgâr, onu koruyan yiğitlerin nefesidir.

Sınırları çizen haritalar değil, o sınırları bekleyen yüreklerdir.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com
TSK
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