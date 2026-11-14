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Uzaylılar mı geldi? Uzaylılar dünyaya indi mi? Stephen King uzaylılar hakkında ne dedi?

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Uzaylılar mı geldi? Uzaylılar dünyaya indi mi? Stephen King uzaylılar hakkında ne dedi?
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ABD genelinde uçuşların saatlerce durdurulmasına yol açan hava trafik krizi, bu kez dünyaca ünlü yazar Stephen King'in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. King'in, yaşanan aksaklığın nedenini uzaylıların dünyaya inmesine bağlayan sözleri merak uyandırırken, uzaylıların gerçekten dünyaya gelip gelmediği ve ABD'deki uçuşların neden durdurulduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Uzaylılar mı geldi? Uzaylılar dünyaya indi mi? Stephen King uzaylılar hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

ABD'de ülke genelinde uçuşların saatlerce durdurulması, sosyal medyada sıra dışı yorumları da beraberinde getirdi. Dünyaca ünlü korku ve gerilim yazarı Stephen King, yaşanan hava trafiği krizinin nedenini uzaylıların dünyaya gelmesine bağlayan mizahi bir paylaşım yaptı. King'in sözleri kısa sürede gündem olurken, uzaylıların dünyaya indiğine ilişkin herhangi bir doğrulanmış açıklama bulunmuyor. Peki, uzaylılar mı geldi, dünyaya indiler mi? Stephen King uzaylılar hakkında ne dedi? Detaylar...

UZAYLILAR DÜNYAYA MI İNDİ?

ABD'de yaşanan uçuş aksaklığının ardından uzaylıların dünyaya geldiği yönünde sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı. Ancak uzaylıların dünyaya indiğini veya ABD'deki uçuşların bu nedenle durdurulduğunu gösteren doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelinde uçuşların durdurulmasına hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan iletişim sorunlarının neden olduğunu bildirdi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de yaptığı açıklamada, eski hava trafik kontrol sistemindeki telekomünikasyon ekipmanlarının aşırı veri yükü nedeniyle istikrarsız çalıştığını belirtti.

STEPHEN KING UZAYLILAR HAKKINDA NE DEDİ?

Korku ve gerilim türündeki eserleriyle tanınan ABD'li yazar Stephen King, ABD'deki uçuşların durdurulmasına ilişkin X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yaşanan gelişmeyi uzaylılarla ilişkilendiren King, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uzaylılar dünyaya indi. Uçuşların durdurulmasının GERÇEK nedeni bu. Dünya çapında bir panik yaratmak istemiyorlar. Körler ama kulakları çok keskin.”

King'in paylaşımı, ABD'deki hava trafiği aksaklığına yönelik mizahi bir yorum olarak değerlendirildi. Yazarın sözleri sosyal medyada geniş etkileşim alırken, uzaylıların dünyaya geldiğine ilişkin bir açıklama veya kanıt sunulmadı.

ABD'DE 15 BİN UÇUŞU ETKİLEYEN KRİZİN NEDENİ NE?

ABD'de 13 Kasım 2026 Cuma günü yaşanan hava trafik kontrol sistemi arızası nedeniyle ülke genelinde uçuşlar dört saatten uzun süre durduruldu. FAA'nın güvenlik gerekçesiyle aldığı karar, havalimanlarında büyük aksaklıklara yol açtı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Beyaz Saray'da İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ile düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrol merkezlerinde radar ve iletişim sistemlerinin istikrarsız çalıştığını açıkladı. Duffy, eski telekomünikasyon altyapısındaki anahtar ve yönlendiricilerin aşırı veri yüklenmesi nedeniyle sorun yaşadığını belirtti.

FAA'nın uçuşları durdurma kararı, hava trafiğinde önemli bir aksaklığa neden oldu. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre olaydan 1,5 milyondan fazla yolcunun etkilenmesi beklenirken, binlerce uçuş iptal edildi ve çok sayıda seferde gecikme yaşandı.

ABD'DE UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI MI?

FAA, ülke genelinde uygulanan uçuş durdurma kararını 13 Kasım Cuma günü yerel saatle 20.15'te kaldırdı. Böylece dört saatten uzun süren kısıtlama sona erdi. Ancak havayolu şirketleri ve havalimanları, iptal edilen seferler ve biriken yolcu yoğunluğu nedeniyle operasyonları kademeli olarak yeniden düzenlemeye başladı.

Yetkililer, uçuşların normale dönmesinin zaman alabileceğine işaret etti. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise soruşturmada siber saldırı veya İran bağlantısına ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

STEPHEN KING KİMDİR?

Stephen King, 21 Eylül 1947'de ABD'nin Maine eyaletinde dünyaya geldi. Korku, gerilim ve doğaüstü kurgu türlerinde kaleme aldığı romanlarla dünya çapında tanınan yazar, eserlerinde sıklıkla gizemli olaylara ve sıra dışı karakterlere yer verdi.

Yazarlık kariyerinde Carrie, The Shining, It, Misery, The Green Mile, Pet Sematary ve The Stand gibi çok sayıda esere imza atan King'in kitapları farklı dillere çevrildi ve pek çok eseri sinema ile televizyona uyarlandı.

Sonuç olarak, Stephen King'in uzaylıların dünyaya indiğine ilişkin paylaşımı gerçek bir açıklama değil, ABD'deki uçuş krizine yönelik mizahi bir yorum niteliği taşıyor. Uçuşların durdurulmasının resmi olarak açıklanan nedeni ise hava trafik kontrol sistemindeki iletişim ve radar sorunları.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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