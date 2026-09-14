Uzak Şehir Şahin öldü mü, neden yok, Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir ile ilgili izleyicilerin gündeminde bu kez Şahin karakteri var. Dizide Şahin’i canlandıran Alper Çankaya’nın neden ekranda olmadığı merak edilirken, “Uzak Şehir Şahin öldü mü?” ve “Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Şahin karakterinin dizideki son durumu ve Alper Çankaya’nın Uzak Şehir’deki geleceğine ilişkin merak edilenler.

UZAK ŞEHİR ŞAHİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN YOK?

Uzak Şehir'in yeni sezonunun başlamasıyla birlikte dizinin sevilen karakterlerinden Şahin'in akıbeti yeniden gündeme geldi. Sezon finalinde yaşanan olayların ardından Şahin karakterinin yeni bölümlerde yer almaması, izleyicilerin “Uzak Şehir Şahin öldü mü?” ve “Şahin neden yok?” sorularına yanıt aramasına neden oldu.

Şahin karakterini başarılı oyuncu Alper Çankaya canlandırıyordu. Dizinin sezon finalinde yaşanan dramatik olaylar sonucunda Şahin'in hikâyesi sona ererken, karakterin yeni sezonda görünmemesi dikkat çekti.

UZAK ŞEHİR ŞAHİN NASIL ÖLDÜ?

Uzak Şehir'in sezon finalinde tansiyonun yükseldiği anlar Şahin'in hikâyesinde de büyük bir kırılmaya sahne oldu. Feyyaz'ın düğünü basmasıyla başlayan olaylar kısa sürede kontrolden çıktı.

Yaşanan silahlı çatışma sırasında Boran'ın silahından çıkan kurşun Şahin'e isabet etti. Ağır yaralanan Şahin, olayların ardından hayatını kaybetti. Böylece karakterin Uzak Şehir'deki hikâyesi sezon finalinde noktalanmış oldu.

Şahin'in ölümü özellikle Sadakat'in yaşadığı büyük acıyla izleyicileri etkiledi. Oğlunun vurulduğu anlarda yaşananlar, sezon finalinin en dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı.

ALPER ÇANKAYA UZAK ŞEHİR'DEN AYRILDI MI?

Şahin karakterinin ölümüyle birlikte Alper Çankaya da Uzak Şehir'in yeni sezon kadrosunda yer almıyor. Oyuncunun canlandırdığı karakterin hikâyesinin sona ermesi, Alper Çankaya'nın diziden ayrılmasının temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle yeni sezonda Şahin'i göremeyen izleyicilerin merak ettiği “Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?” sorusunun yanıtı da belli olmuş durumda. Şahin'in sezon finalinde ölmesiyle Alper Çankaya'nın Uzak Şehir macerası sona erdi.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZONDA ŞAHİN NEDEN YOK?

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Şahin karakterinin bulunmamasının nedeni, sezon finalinde yaşanan ölüm sahnesi olarak açıklanabilir. Hikâye gereği hayatını kaybeden Şahin'in yeni bölümlerde yer almaması bekleniyor.

Dizinin yeni sezonuyla birlikte Albora ailesinin yaşadığı gelişmeler devam ederken, Şahin'in yokluğu özellikle karakteri takip eden izleyiciler tarafından fark edildi. Sezon finalindeki olayların ardından dizide yeni hikâyelerin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜMDE NE OLDU?

Uzak Şehir'in 63. bölümünde yaşanan gelişmeler, dizinin yeni sezonuna da yön veren önemli olaylara sahne oldu. Feyyaz'ın düğünü basmasıyla başlayan gerilim giderek büyüdü ve silahlı çatışmaya dönüştü.

Boran'ın silahından çıkan kurşunun Şahin'e isabet etmesiyle karakter yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümü, bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri olurken, Sadakat'in yaşadığı yıkım da izleyicilerin