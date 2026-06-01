Uzak Şehir final mi yapıyor, sezon finali mi yapıyor, Uzak Şehir bitti mi?
"Uzak Şehir final mi yapıyor, sezon finali mi yapıyor, Uzak Şehir bitti mi?" soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde dikkat çeken başarı yakalayan Uzak Şehir'in ekranlara veda edip etmeyeceği ve yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Uzak Şehir dizisinin geleceğine ilişkin son gelişmeler...
UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ BU AKŞAM MI? UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM VAR MI, YOK MU?
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finali tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta milyonları ekran başına topluyor. Peki Uzak Şehir sezon finali ne zaman, 63. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar...
UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Uzak Şehir'in yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Kanal D'nin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayın akışına göre dizinin 63. bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
Her Pazartesi ekrana gelen dizi, yeni bölümüyle yine heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapacak.
UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, 63. bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon boyunca yüksek izlenme oranları elde eden yapım, bu akşam yayınlanacak bölümüyle yaz arasına girecek.
Dizinin yeni sezonunun ise ilerleyen aylarda yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor.
UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Mardin'in etkileyici atmosferinde çekilen Uzak Şehir, Kanada'dan Türkiye'ye gelen Alya'nın yaşam mücadelesini konu alıyor. Aile bağları, aşk, geçmiş sırlar ve güç mücadelelerini ekranlara taşıyan dizi, yayın hayatı boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.
Özellikle başrol karakterleri arasındaki ilişki ve yaşanan dramatik olaylar, dizinin en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor.
1 HAZİRAN 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D'nin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayın akışında şu programlar yer alıyor:
• 06.00 – Daha 17
• 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
• 11.00 – Yaprak Dökümü
• 14.00 – Gelinim Mutfakta
• 16.45 – Daha 17
• 18.30 – Kanal D Ana Haber
• 20.00 – Uzak Şehir
• 00.15 – Daha 17
Uzak Şehir'in sezon finali bölümü, 1 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
