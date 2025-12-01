Uzak Şehir bu akşam var mı? 1 Aralık Uzak Şehir saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Uzak Şehir bu akşam ekranlara geri dönüyor. Alya'nın Mardin'deki zorlu sınavları ve oğluna kavuşma çabaları, diziyi takip edenlerin merakını iyice artırıyor. Yeni bölümde neler yaşanacak, gelişmeler nasıl ilerleyecek? Yayın saatleri ve bölüm detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde sizleri bekliyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Uzak Şehir", Kanada'da sakin bir hayat süren Alya'nın hayatının aniden değişmesiyle başlayan dramatik yolculuğunu ekrana taşıyor. Kocası Boran'ın beklenmedik ölümü, Alya'yı doğduğu topraklara, yani Mardin'e götürür.

Ancak burada töre ve geleneklerin sıkı şekilde yaşandığı Albora ailesiyle karşılaşır. Oğlunu geri almak isteyen Alya'nın cesur planları hem kendi hayatını hem de oğlunun güvenliğini tehdit ederken, aileyle yaşanan çatışmalar da giderek büyür.

Dizi, gerilim dolu sahneleri ve dramatik kurgusuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANIYOR MU?

Dizi, her Pazartesi akşamı Kanal D'de saat 20:00'de prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde Alya'nın karşılaşacağı sürprizler ve gerilim dolu gelişmeler merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİRİN OYUNCU KADROSU

Dizide deneyimli ve genç oyuncular bir araya gelerek karakterlere derinlik kazandırıyor. Başlıca isimler:

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Sahra Şaş

Dilin Döğer

Atakan Özkaya

İlkay Kayku

Nazmi Kırık

Mine Kılıç

Sinan Demirer

Zeynep Kankonde

Muttalip Müjdeci

Barış Yalçın

Burak Şafak

Mehmet Polat

Yunus Eski

Yaren Güldiken

Kuzey Gezer

Her karakterin hikâyeye kattığı derinlik ve oyuncuların güçlü performansları, diziyi izleyiciler için merakla takip edilesi kılıyor.