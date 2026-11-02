Uzak Şehir 71. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni bölümü için geri sayım sürerken, izleyiciler “Uzak Şehir 71. bölüm tek parça full HD” aramasına yöneldi. İşte dizinin son bölümüne dair dikkat çeken detaylar ve gelişmeler…
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 71. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
UZAK ŞEHİR 71. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI
Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.
DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 71. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gecenin bir vakti Alya'nın canı nar çekince Cihan şaşkınlığını gizlemeyedi!
Alya fenalaşınca Cihan apar topar onu hastaneye yetiştirir.
Hasan, mektubu okuyan Sadakat'e geçmişte aslında bebeğinin ölü doğduğunu itiraf eder. Sadakat bu durumu kabullenemez ve yere yığılır.
Cihan, Berfin'le yaptığı evliliğin sadece kağıt üzerinde olduğunu ve artık kimseyi sevmeyeceğini söylerken Berfin onunla aynı fikirde değildir!
Sadakat'e DNA testi yaptırması için 2 gün süre verilir ve yapmazsa gerçeklerin Cihan'a söylenmesiyle tehdit edilir. Sadakat bu şantaj karşısında öfkeden çılgına döner.
Cihan, Ecmel'in elindeki kayıtları alıp Alya'yı aklayacağına dair ona söz verir. Fakat Alya aklandığında Deniz'le artık orada kalmak için hiçbir sebepleri kalmayacaktır. Peki Cihan, Alya'nın hamile olduğunu öğrenecek mi?
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Alya, yu¨reğinde taşıdığı şeyi artık saklayamayacağını bilir ve bir karar verir. Cihan’ın da söyleyecekleri vardır. Aynı gece, aynı avluda göz göze geldiklerinde ikisinin de bildiği ama birbirine söyleyemediği şeyler vardır. O gece kimin konuşacağı, kimin susacağı her şeyi değiştirecektir. Ömru¨ boyunca herkesin sırrını bilen, bu topraklarda hiçbir şeyin ondan habersiz olmadığına inanan Sadakat Albora, bu kez bilmediği bir gerçeğin eşiğindedir.
Nare ise kaçtığı her şeyle yu¨zleşmek zorunda kalır. Önce ailesinin önu¨ne saçılan fotoğraflarla, sonra yıllardır gidemediği bir mezarla... Orada onu bekleyen ise hiç tahmin etmediği biridir. Fidan’ın elinde Sadakat’i bile susturacak bir koz vardır. Ancak bu cesur hamle Kaya’nın öfkesiyle birleşince aileyi korkunç bir sınavla karşı karşıya bırakır. Velayet davasında Alya’nın beklediği sonuç gerçekleşmezken, Ecmel’in elindeki yeni gerçek bu¨tu¨n dengeleri derinden sarsar. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, Ecmel’i durdurmak için gözu¨nu¨ tamamen karartırken, Cihan’ın yetişmeye çalıştığı bu tehlikeli mu¨cadele ikisini bir kez daha karşı karşıya getirecektir.
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