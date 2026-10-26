Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,

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Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 70. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 71. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Alya, Cihan'ın çocuğunu taşıyor!
Enver ile olan ilişkisini bu durum nasıl etkileyecek?
Alya, Cihan'a hamile olduğunu söyleyecek mi?
Cihan, Mirza'nın kızı Berfin'le nişanlanmaya hazırlanırken Alya gözünü karartır ve bebek haberini duyurmaya gider.
Cihan, Alya'nın kendisine yaşattığını yaşatabilmek için başkasıyla evlenmeyi göze alır.
Alya ise karnında Cihan'ın çocuğuyla ne karar vereceğini bilemez.
Yine Alya bir şekilde Cihan'ın kollarında teselliyi bulacaktır...
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Alya’nın Enver’le nikâh masasında aldığı kararın yankıları Cihan’a ulaşır. Cihan’ın içinde kopan fırtına bu¨yu¨rken, Alya’nın oğluna kavuşmak için kurduğu yeni du¨zen, ikili arasındaki mu¨cadeleyi bambaşka bir noktaya taşıyacaktır. Du¨zelmek için elinden geleni yapan Nare’nin çok yakınından yediği bu¨yu¨k bir darbe, onu kaçmaya çalıştığı duygularına geri su¨ru¨kler. Savrulmuş Nare’ye gelecek yardım eli ise, hiç beklemediği bir kişiden Ateş’den gelecektir.
Kartal’ın Alya’ya dair öğrendiği bu¨yu¨k gerçek, yıllardır sakladığı geçmişin bu¨tu¨n ağırlığıyla yeniden ortaya çıkmasını sağlar. Öğrendiği bu bilgiyle yapacaklarıysa, Albora’yı derinden sarsacaktır. Alya’nın hiç beklemediği bir gerçeği öğrenmesi ve bu¨yu¨k bir komplonun içine du¨şen Cihan’ın yeni bir anlaşmanın eşiğine gelmesiyle, iki ayrı yerde öğrenilenler, herkesin kaderini değiştirecek bir kırılmayı da beraberinde getirecektir.
UZAK ŞEHİR 71. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 71. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.