Uzak Şehir 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 65. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Alya, Budapeşte'de ilk aşkı Enver'le karşılaşmış, bu durum Cihan'ın hiç hoşuna gitmemiştir. Enver ile Cihan arasında neler olacak?
Yaşanan olaylar Hem Alya'yı hem de Cihan'ı iyice yıpratmıştır ama aralarındaki sevgi her şeyden güçlü.Alya ile Cihan tekrar birlikte, Mardin'de!
Sadakat, Alya'ya gittiğinden beri iyice bilenmiş durumdadır! Ecmel'in soyunu devam ettirecek tek kişi Deniz olunca Cihan, onu Mardin'e kaçırır. Alya ise oğlu için Cihan'ın peşinden tekrar Mardin'e dönmeye karar verir!
Cihan, Alya ve Küçük Cihan'ı alıp Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gider. Alya ise buna henüz hazır değil.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Meryem’in konağa gelişi, dengeleri bir anda altüst eder. Alya bu yeni duruma mesafe koymayı seçerken, Meryem geçmişten taşıdığı duygularla kendi içinde zorlu bir mücadele verir ve sınırlarını korumaya çalışır. Ancak iki kadının yüz yüze geldiği an, bastırılan gerilim kaçınılmaz biçimde gün yüzüne çıkar.
Öte yanda, Zerrin’in attığı beklenmedik adımın ardından Demir verdiği sözü tutar. Fakat bunun bir bedeli vardır. Demir’in Zerrin’den istediği son hamle, üzerindeki baskıyı katlanılmaz hale getirirken, yeni bir şüphenin de fitilini ateşler.
Cihan ise küçük bir detayın peşine düşer ve Şahin’le birlikte bu gizemin izini sürmeye başlar.
Alya ile Cihan arasındaki mesafe Cihan’ın dengesini sarsar. Alya’nın karşı dairesine taşınan yeni komşu, Cihan’ın gözünden kaçmaz. Kıskançlıkla mücadele etmekte zorlanan Cihan, bu durum üzerinden Alya’yla yeniden karşı karşıya gelir.
Tüm bu gelişmelerin ortasında Sadakat, Boran’la kurduğu gizli ortaklıkla yeni bir hamle yapar. Bu destekle yeniden güç kazanan Boran, geçmişte kaldığı sanılan bir anın izlerini herkesin gözleri önüne serer. Duyulan tek bir cümle... Bazıları için saklı duyguları açığa çıkarırken, bazıları için derin bir kırılmanın başlangıcı olacaktır.
UZAK ŞEHİR 65. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 65. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.
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