Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 63. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir. Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir. Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
SADAKAT ALBORA VE CİHAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Sadakat Albora’nın Alya’nın Cihan’ın odasında kalmasından rahatsızlık duyması, konakta tansiyonu yükseltir. Bu durum Cihan’ı sabrının sınırına getirirken, genç adam Alya konusundaki tavrını çok net bir şekilde ortaya koyar. Cihan, Alya ile evleneceğini ve bu düğünün Albora köyü meydanında herkesin önünde gerçekleşeceğini açıkça ilan eder.
CİHAN’DAN ALYA’YA BÜYÜK AŞK İTİRAFI
Alya’dan asla vazgeçmeyeceğini defalarca vurgulayan Cihan, ona yüzük vererek duygularını bir kez daha somutlaştırır. Yaşadığı aşkı saklamayan Cihan, Alya’ya olan bağlılığını “ölümüne” ifadeleriyle dile getirir. Bu gelişme, konaktaki dengeleri daha da hassas hale getirir.
ŞAHİN BEBEK KARARINDA ISRARCI
Şahin, bebeğin annesiyle birlikte yaşaması gerektiği fikrinden geri adım atmaz. Bu konuda gösterdiği kararlılık, çevresindeki kişilerle olan gerilimini artırırken, yeni çatışmaların da kapısını aralar.
KONAĞI SARSAN FACİA KAN DAVASINI ALEVLENDİRİYOR
Pakize ile Kadir’in en mutlu gününde konakta yaşanan büyük olay, tüm dengeleri altüst eder. Yaşanan facianın ardından olaylar kişisel bir hesaplaşmadan çıkıp kan davasına dönüşür. Cihan, Alya’ya sağ salim geri döneceğine söz verirken, dönüşünde Albora köyü meydanında görkemli bir düğün yapacağını tekrar vurgular.
NARE’NİN HAYATINI TEHLİKEYE SOKAN KRİZ
Nare’nin hayatının tehlikeye girmesi, Şahin’i zor bir kararın eşiğine getirir. Bebeği aldırma kararı alan Şahin, yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Demir’in yanına giderek hesap sormak ister. Bu gelişme, yeni bir gerilimin habercisi olur.
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması, Cihan’ı hiç olmadığı kadar sert bir arayışın içine sürükler. İzleri tek tek takip eden Cihan’ın yolu Feyyaz’a çıkar. Bu hesaplaşmada yalnızca gücüne değil, aklına da başvuran Cihan, Alya’yı onun kaçırmadığını anlar. Bu sırada Nare’nin durumu ağırlaşır. Şahin ve Sadakat, onun adına geri dönüşü olmayan bir karar vermek zorunda kalır ve bebeğini aldırırlar. Nare, yaşananları kabullenmekte zorlanırken, içinde Şahin’e karşı derin bir öfke büyütür. Bir yandan Engin’in peşine düşen Cihan, aradığı cevaba ulaşır ve kurduğu planla izine varır. Tam her şeyin bittiği düşünülen anda, Alya oğlunun canı için kendini hiç düşünmeden tehlikenin içine atar. Cihan ise onu kurtarmak için sınırlarını zorlar.
UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 63. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.