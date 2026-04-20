Uzak Şehir 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 59. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

UZAK ŞEHİR'DE SADAKAT’İN TEHLİKELİ OYUNU: ALYA VE CİHAN YOL AYRIMINDA

Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir’de sular bir türlü durulmuyor. Albora ailesinin otoriter figürü Sadakat, Cihan ve Alya arasındaki bağı tamamen koparmak için düğmeye bastı. Sadakat’in sinsi planının merkezinde, Cihan’ın eski aşkı Meryem yer alıyor. Meryem’i kullanarak Cihan’ı Alya’dan uzaklaştırmayı hedefleyen Sadakat, aile içindeki dengeleri altüst edecek hamlelerine her gün bir yenisini ekliyor. Alya ve Cihan’ın aşkı, Sadakat’in kurduğu bu kumpaslar zinciri karşısında tarihin en büyük sınavını veriyor.

MERYEM KONAKTA: SADAKAT’TEN YÜZÜK HAMLESİ GELİYOR MU?

Boran’ın vasiyeti ve Sadakat’in ısrarları sonucu Meryem’in konağa yerleşmesi, fırtınanın kopmasına neden oldu. Cihan’ın geçmişinden gelen bu gizemli kadın, sadece konaktaki düzeni değil, Alya’nın iç huzurunu da paramparça etti. Sadakat’in, "İstersem Cihan ile Meryem’e yüzük takarım" şeklindeki gözdağı, Albora konağında iplerin tamamen gerilmesine yol açtı. Alya, Meryem’in varlığıyla her geçen gün biraz daha köşeye sıkışırken, Cihan’ın bu baskılar karşısında nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.

ALYA VE ENGİN ŞEF YAKINLAŞMASI: CİHAN’IN HUZURU KAÇTI

Meryem kriziyle sarsılan Alya’nın hayatına, kapı komşusu Engin Şef’in dahil olması işleri iyice karıştırdı. Bekar ve karizmatik bir karakter olan Engin Şef’in Alya ile olan yakınlığı, Cihan’ın kıskançlık krizlerine girmesine neden oldu. Alya’nın yalnız hissettiği bu dönemde Engin Şef’ten gördüğü destek, Cihan’ın huzurunu kaçırmakla kalmadı, Albora ailesi ile çevre sakinleri arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Engin Şef ve Alya arasındaki bu samimiyetin aşka dönüşüp dönüşmeyeceği ise izleyiciyi ekrana kilitleyen en büyük soru işareti.

KONAKTA SAVAŞ VAR: CİHAN, EROL VE BORAN ÜÇGENİ

Sadakat’in planları tıkır tıkır işlerken, Cihan sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, konak içindeki muhalefetle de mücadele ediyor. Erol’un huzurunu kaçıran Cihan, Boran’ın gölgesinden kurtulmaya çalışırken Meryem ve Alya arasında kalmanın ağırlığını yaşıyor. Meryem’in konağa gelişiyle birlikte strateji değiştiren Cihan, bir yandan ailesini korumaya çalışırken diğer yandan Alya’ya olan sadakatini ispatlamak zorunda. Ancak Sadakat’in bitmek bilmeyen oyunları, her iki taraf için de geri dönülmez bir yolun başlangıcı olabilir.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya ve Cihan’ın arası Meryem yüzünden gittikçe açılırken, Engin Şef’in hamleleri Cihan’ı daha da agresifleştirecek. Sadakat, Meryem ve Cihan’ı birleştirmek için yüzük kartını masaya sürecek mi? Alya, maruz kaldığı bu psikolojik baskı karşısında konağı bir kez daha terk etme kararı alacak mı? Heyecan ve entrikanın zirve yaptığı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan, Meryem’i tehlikeden uzak tutacak bir yol ararken attığı her adımın yeni bir risk doğurduğunu fark eder. Meryem’in yeniden ortaya çıkışı yalnızca geçmişi değil, bugünün dengelerini de değiştirmeye başlar. Bu durumu kendi lehine çeviren Boran ise menfaatleri uğruna Meryem’i Alya’ya karşı bir silah gibi kullanır; Sadakat’ten gerekli desteği alabilmek için onu tehdit etmekten asla geri durmaz.

Tüm bu sıkışmanın ortasında Zerrin’le Demir’in boşanma davası görülür. Zerrin’in mahkeme salonundaki duruşu bazılarını şaşırtırken, bazıları için beklenen bir tabloya dönüşür. Ancak kimsenin onu aldığı karardan döndürmeye gücü yetmez; bu yolda yönünü belirleyen tek şey, bebeğine ulaşma isteğidir.

Öte taraftan Cihan ise Alya’yı kaybetmemek için başka bir mücadele verir. Cihan Deniz üzerinden kurulan düzen, Alya’yı onun hayatına daha sıkı bağlarken, Alya’nın içindeki mesafe de kolay kolay kapanmaz. Yakınlaşmaya çalışan iki kalp, aynı anda geri çekilmenin ağırlığını taşırken Meryem’in peşini bırakmayan tehlike yeniden yüzünü gösterir. Cihan’ın Meryem’i korumak zorunda kalması kimin için bir savaşa, kimin için bir sınava dönüşecektir?

UZAK ŞEHİR 59. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 59. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.