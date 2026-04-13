Uzak Şehir 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Güncelleme:
Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 57. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
ALBORA KONAĞI’NDA GERGİN SOFRADA PATLAMA

Sadakat’in Meryem’i konağa getirme ısrarı, sofrada tansiyonu zirveye çıkarır. Alya ve Cihan bu karara sert şekilde karşı çıkar ve ortam bir anda gerilir.

MERYEM’İN KARARI HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Yaşananların ardından Meryem, Alya’ya gitme kararını açıklar. Bu adım, hem ilişkileri hem de dengeleri tamamen değiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.

ZERRİN İÇİN SON HAMLE ZAMANI

Zerrin, boşanma sürecinde elindeki son kozunu oynamak zorunda kalır. Verilecek karar, onun geleceğini belirleyecek kritik bir eşik haline gelir.

FEYYAZ’IN ÖFKESİ SINIR TANIMIYOR

Feyyaz, Meryem’in Cihan’la aynı evde kaldığını öğrenince kontrolünü kaybeder. Öfkeyle harekete geçen Feyyaz, kaldıkları evi adeta bastırır.

ŞAHİN BEBEĞİNE İSİM ARARKEN NARE YIKILIYOR

Şahin, doğacak çocuğu için isim düşünürken Nare cephesinde sarsıcı bir haber gelir. Gebeliğin sonlandırılması ihtimali, Nare’yi derinden yıkar.

BORAN’DAN SADAKAT’E ŞOK TEHDİT

Meryem’in konakta kalmasını sağlamak isteyen Boran, Sadakat’i köşeye sıkıştırır. Ecmel’le yaşadığı yasak ilişkiyi ifşa etmekle tehdit eder ve dengeleri altüst eder.

SADAKAT ZORLA GERİ ADIM ATIYOR

Tehdit karşısında çaresiz kalan Sadakat, geri adım atmak zorunda kalır ve Meryem’i konağa getirir. Bu gelişme, Alya ve Cihan’ın tepkisini daha da büyütecek yeni bir çatışmanın kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan’ın Meryem’le görüşmesi ve bunu Alya’dan saklaması, aralarındaki dengeleri sarsan büyük bir kırılmaya dönüşür. Alya, bu gerçeği öğrendiğinde yalnızca öfkeyle değil, derin bir hayal kırıklığıyla da yüzleşir. Meryem’in Cihan’ın geçmişindeki yeri, Alya’nın içinde sessizce büyüyen bir huzursuzluğa dönüşür. Tam da bu çatışmanın ortasında Alya’nın konaktan taşınması aralarındaki mesafeyi daha da görünür kılar.

Bu gelişmelerin gölgesinde Boran, gerilimi diri tutmaktan geri durmaz. Geçmişin izlerini sürekli hatırlatarak Alya’nın zihnindeki şüpheyi büyütür. Ecmel’le kurduğu yeni hamle, fark edilmeden ilerler ve bir başkasının harekete geçmesine neden olur.

Meryem ise özgürlüğe bir adım kaldığını düşünürken, beklenmedik bir saldırıyla sarsılır. Güvende olduğunu sandığı anda gelen bu darbe, aslında hiçbir şeyin bitmediğini gösterir.

Cihan, Meryem’in artık tehlikenin tam ortasında olduğunu anladığında, onu korumak için beklenmedik bir karar alır. Ancak bu karar, yalnızca Meryem’i değil, Alya’yı da sınava sokacaktır.

UZAK ŞEHİR 57. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 57. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

