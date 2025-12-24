Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı neden yok, 44. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Dizinin sıkı takipçileri, "Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt ararken, tanıtımın gecikme sebebi de gündemdeki yerini koruyor. Fragmanın yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama olup olmadığı ve yeni bölümden ilk görüntülerin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMANI PAYLAŞILDI MI?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yılbaşı haftası dolayısıyla kısa süreli bir yayın arasına giriyor. Bu nedenle dizinin yeni bölüm fragmanının henüz izleyiciyle buluşmaması dikkat çekiyor.

YENİ BÖLÜM NEDEN ERTELENDİ?

Dizinin 44. bölümü planlanan tarihten bir hafta sonra ekrana gelecek. Son olarak 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümün ardından Uzak Şehir'in, 5 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Yayın takvimindeki bu değişiklik, yılbaşı haftası özel yayın akışı nedeniyle gerçekleşti.