Utku Gümrükçü kimdir? CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, göreve başlamasıyla birlikte yeniden kamuoyunun gündemine geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı binasında yaşanan devir teslim süreci sırasında ortaya çıkan gerginlikler ve yaşanan arbede, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırırken, Utku Gümrükçü’nün siyasi geçmişi, mesleki kariyeri ve yerel yönetim deneyimi de yeniden merak konusu oldu.

UTKU GÜMRÜKÇÜ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Utku Gümrükçü, lise eğitimini Bergama Süper Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde aldı. Buradan mezun olan Gümrükçü’nün mesleği inşaat mühendisliğidir.

Teknik eğitim altyapısına sahip olan Gümrükçü, mühendislik formasyonunu daha sonraki kamu görevleri ve yerel yönetim çalışmalarında da kullandı. Özellikle kentleşme, altyapı, planlama ve belediyecilik alanları, kamuoyuna yansıyan çalışma başlıkları arasında yer aldı.

CHP’DEKİ SİYASİ KARİYERİ

Utku Gümrükçü’nün siyasi yaşamı CHP çatısı altında başladı ve kariyerinin tamamı parti örgütleri içerisinde şekillendi.

18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak görev alan Gümrükçü, daha sonra ilçe yönetim kurulu üyeliği ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Parti teşkilatlarındaki çalışmaları sayesinde örgüt deneyimini artıran Gümrükçü, ilerleyen süreçte CHP Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

UTKU GÜMRÜKÇÜ KAÇ YAŞINDA?

Utku Gümrükçü, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında olan Gümrükçü, siyasi yaşamına oldukça genç yaşlarda adım attı.

UTKU GÜMRÜKÇÜ NERELİ?

Utku Gümrükçü İzmir doğumludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü İzmir’de geçiren Gümrükçü, siyasi kariyerini de yine bu kentte şekillendirdi.