Üsküdar Devlet Hastanesi, son günlerde rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Hastalardan ameliyat öncesi usulsüz ek ücret talep ettiği öne sürülen doktorlar G.Ö. ve C.G., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet aldıkları iddia edilen doktorlar G.Ö. ve C.G. kimdir? Detaylar haberimizde.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet aldığı iddia edilen doktorlar G.Ö. ve C.G., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Usulsüz ek ücret iddiaları soruşturuluyor. Peki, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet aldıkları iddia edilen doktorlar G.Ö. ve C.G. kimdir? Detaylar...

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor, G.Ö. ve C.G., ameliyat olacak hastalardan rüşvet aldığı iddialarıyla gündeme geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorların, hastalardan usulsüz ek ücret talep ettikleri öne sürülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Başsavcılık yetkilileri, hastanedeki rüşvet iddialarının ciddiyetle incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında, doktor G.Ö. ve C.G.'nin hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep ettiği iddiaları detaylı bir şekilde araştırılıyor. Gözaltına alınan doktorların ifadeleri alınırken, hastane kayıtları ve ödeme belgeleri üzerinde incelemeler sürüyor.

USULSÜZ ŞEKİLDE EK ÜCRET ALMIŞLAR

Yapılan ön incelemelerde, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G.'nin muayene ve ameliyat işlemleri sırasında hastalardan ek ücret talep ettiği tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dilara Yıldız - Gündem
